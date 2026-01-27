Quốc hội Pháp thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Quốc hội Pháp hôm đầu tuần này đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng gia tăng các lo ngại về bắt nạt trực tuyến và những rủi ro đối với sức khỏe tâm thần.

Dự luật đề xuất cấm người dưới 15 tuổi tiếp cận các mạng xã hội cũng như các “chức năng mạng xã hội” được tích hợp trong những nền tảng lớn hơn, phản ánh mối lo ngày càng tăng của công chúng về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 116 thuận và 23 chống. Dự luật hiện sẽ được chuyển lên Thượng viện trước khi quay trở lại Hạ viện để tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Tổng thống Emmanuel Macron từng chỉ ra mạng xã hội là một trong những yếu tố góp phần gây ra bạo lực trong giới trẻ. Ông đang thúc đẩy Pháp đi theo bước chân của Australia – quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube, có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Tiếp bước Australia

Ông Macron muốn lệnh cấm được triển khai kịp thời cho năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới.

“Với đạo luật này, chúng ta đang thiết lập một ranh giới rõ ràng trong xã hội và khẳng định rằng mạng xã hội không phải là vô hại”, nghị sĩ trung dung, bà Laure Miller, phát biểu trước nghị trường khi trình bày dự luật.

“Con em chúng ta đọc sách ít hơn, ngủ ít hơn và so sánh bản thân với người khác nhiều hơn”, bà nói tiếp. “Đây là một cuộc chiến vì những tâm trí tự do”.

Lệnh cấm mạng xã hội của Australia hiện đang được nghiên cứu tại nhiều quốc gia khác, bao gồm Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Nghị viện châu Âu cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu thiết lập độ tuổi tối thiểu để trẻ em được tiếp cận mạng xã hội, dù việc áp đặt giới hạn tuổi vẫn thuộc thẩm quyền của từng quốc gia thành viên.

Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận đều thể hiện sự ủng hộ rộng rãi đối với việc hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội.

Nghị sĩ cực hữu Thierry Perez cho rằng dự luật là phản ứng trước một “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe”.

“Mạng xã hội cho phép mọi người bày tỏ ý kiến, nhưng cái giá phải trả cho con em chúng ta là gì?”, ông Perez đặt câu hỏi.

Sự ủng hộ của công chúng

Nếu được thông qua hoàn toàn, lệnh cấm tại Pháp sẽ buộc các nền tảng phải ngăn trẻ ở độ tuổi thiếu niên truy cập thông qua các cơ chế xác minh độ tuổi phù hợp với luật pháp Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, việc thực thi các lệnh cấm như vậy không hề đơn giản. Chính phủ Australia từng thừa nhận quá trình triển khai lệnh cấm sẽ gặp nhiều trắc trở, sau khi mạng xã hội nước này tràn ngập các thông điệp khoe khoang của những người tự nhận dưới 16 tuổi nhưng vẫn tiếp tục truy cập được các nền tảng.

Dự luật của Pháp cũng mở rộng lệnh cấm sử dụng điện thoại thông minh vốn đang áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, sang cả các trường trung học phổ thông.

Một khảo sát của Harris Interactive năm 2024 cho thấy 73% công chúng Pháp ủng hộ việc cấm trẻ dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội.

Trong khi đó, thanh thiếu niên trên đường phố Paris lại có quan điểm trái chiều. Một số thừa nhận những nguy cơ gắn liền với mạng xã hội, nhưng những người khác cho rằng lệnh cấm như vậy là quá mức cần thiết.

Theo Reuters