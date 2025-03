Quảng Nam: Bờ biển Cẩm An sạt lở, dân vừa chi trăm triệu gia cố... thì sóng cuốn trôi

"Bờ biển sạt lở tạo thành bờ vực sâu hơn 4 m, ăn sâu vào khu dân cư. Đoạn sạt lở cách nhà tôi chỉ hơn 10 m, rất lo”, ông Kim (người dân khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An) kể về tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng.

Bờ biển đẹp trở thành bình địa

Từ cuối năm 2024 đến nay, do thời tiết bất lợi, đoạn bờ biển thuộc địa phận khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An) bị sóng biển xâm thực, sạt lở nghiêm trọng.

Điểm sạt lở kéo dài hơn 200 m, ăn sâu vào đất liền từ 10-15 m, đe dọa sự an nguy, tính mạng và tài sản của người dân. Không những vậy, công trình kè tạm gần như bị vô hiệu, sóng đánh hư hỏng nặng kéo theo lượng lớn cát đắp bên trong bị cuốn trôi ra biển.

Ông Lê Kim, trú khối phố Tân Thành cho biết tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra nhiều tháng qua, khiến người dân rất lo lắng. "Bờ biển sạt lở tạo thành bờ vực sâu hơn 4 m, ăn sâu vào khu dân cư, hiện nay đoạn sạt lở cách nhà tôi chỉ hơn 10 m, rất lo”, ông Kim cho hay.

Theo người dân Cẩm An, trước kia bãi biển cách xa bờ hàng trăm mét, nhưng gần đây đã lấn vào đất liền, đe doạ tài sản người dân.

Cũng theo ông Kim, nhiều người dân, nhất là chủ các nhà hàng kinh doanh tại khu vực đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng thuê nhân công đóng cọc tre và đổ cát làm bờ kè tạm, tuy nhiên sau mỗi đợt không khí lạnh, biển động, sóng lớn đánh mạnh lại gây hư hỏng.

“Rất mong các ngành chức năng sớm quan tâm xây dựng đê hoặc kè chắn sóng để đảm bảo an toàn khu vực bờ biển này để người dân yên tâm làm ăn, kinh doanh và sớm ổn định cuộc”, ông Lê Kim nói.

Còn bà Thúy Hà, chủ một nhà hàng trên địa bàn khối Tân Thành cho biết tình trạng sạt lở bờ biển đã ăn sâu vào khu vực khuôn viên nhà hàng, nhiều cây dừa, cây phi lao và đoạn lan can dẫn ra biển đã bị sóng đánh sập, cuốn trôi.

Một cơ sở dịch vụ trên địa bàn trước nguy cơ xoá sổ do sạt lở

“Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì nguy cơ hàng loạt quán hàng và nhà cửa của người dân nơi đây sẽ bị sạt lở, đổ sập gây thiệt hại nặng về tài sản”, bà Hà chia sẻ.

Giải pháp nào để cứu bờ biển?

Cũng theo người dân địa phương, từ sau Tết Nguyên đán 2025 đến nay, sóng lớn đánh mạnh vào bờ khiến tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng. Nhiều cơ sở dịch vụ đã bỏ hàng trăm triệu để gia cố nhưng không thành công, buộc phải giăng dây để cảnh báo tình trạng nguy hiểm, thậm chí dừng kinh doanh.

“Tôi đã đổ xuống đây hơn 100 triệu đồng để gia cố, song tất cả đều bị sóng biển cuốn trôi. Tiền mất, tài sản bị đe doạ, buộc nhà hàng phải đóng cửa”, một chủ nhà hàng tại biển Cẩm An nói.

Người dân sử dụng tấm xơ dừa để chống sạt lở nhưng không thành.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An (TP Hội An) cho biết tình trạng sạt lở bờ biển này đã diễn ra trong thời gian lâu. Các đợt gió mùa đông bắc và triều cường đã tạo ra sóng lớn, gây sạt lở nghiêm trọng, đang đe dọa hơn 10 hộ dân sinh sống ở đây.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển Cẩm An (TP Hội An), giao cho TP Hội An chủ động thực hiện biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Từ cọc tre, bao cát... đều bị sóng biển đánh trôi

Trước mắt, tỉnh đã giao chính quyền địa phương tổ chức cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, chủ động lên phương án bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân, du khách đi vào khu vực nguy hiểm; tăng cường thông tin để người dân, du khách biết về diễn biến sạt lở, nguyên nhân sạt lở và chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Ngày 11/3, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết địa phương đã báo cáo tỉnh về tình trạng sạt lở bờ biển Cẩm An và trình các phương án xây dựng kè trình để chống sạt lở.

"Theo phương án được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng đê mềm chống sạt lở tại khu vực này. Dự kiến cuối tháng 3/2025, dự án chống sạt lở của tỉnh tại khu vực sẽ khởi công và ưu tiên bơm cát chống sạt lở cho khu vực.

Thêm một cơ sở dịch vụ gia cố bằng cọc tre bất thành.

Song song với dự án của tỉnh, khu vực bị sạt lở nặng sẽ được TP Hội An triển khai gia cố và xử lý cục bộ tạm thời với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi triển khai đồng bộ sẽ ứng phó được với tình trạng sạt lở này", ông Hùng cho biết.