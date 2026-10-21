Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung xin lỗi cổ đông vì tổn thất đầu tư, tiết lộ thời điểm PNJ khó khăn nhất

Tại ĐHĐCĐ bất thường, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung gửi lời xin lỗi đến cổ đông vì "những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin".

Sáng 21/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Phát biểu tại đại hội, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ cho rằng đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Theo bà Dung, điều khiến ban lãnh đạo công ty trăn trở trong những tháng qua không chỉ là các con số tài chính hay sự sụt giảm giá trị cổ phiếu mà còn là tương lai của PNJ, sinh kế của hàng nghìn người lao động và niềm tin của khách hàng, cổ đông, đối tác.

"Tôi hiểu những lo lắng, thất vọng của quý vị khi chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm, kế hoạch lợi nhuận phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ lớn và những biến động chưa từng có của thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi quý vị cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị", bà Dung nói.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ảnh: XN.

Theo chủ tịch PNJ, công ty triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bởi những biến động của thị trường và sự thay đổi trong niềm tin, hành vi khách hàng đang tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty PNJ.

Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định quan trọng. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình quý cổ đông xem xét việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026, phương án huy động vốn nhằm củng cố nguồn lực tài chính, đồng thời chia sẻ định hướng tái thiết PNJ trong giai đoạn tới.

"Đại hội hôm nay không chỉ để nhìn lại những khó khăn đã xảy ra, mà quan trọng hơn để cùng quý vị cổ đông xem xét những quyết định cần thiết cho chặng đường phục hồi phía trước", bà Dung chia sẻ.

Chủ tịch PNJ nói về những quyết định khó khăn

Tại đại hội, bà Dung còn chia sẻ thẳng thắn về những câu chuyện xoay quanh Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), công ty con của PNJ.

Theo chủ tịch PNJ, sự việc liên quan giám đốc Công ty P-Lab đã gây ra những hoang mang và tác động sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường. Theo cơ quan điều tra, số kim cương liên quan đến vụ việc không vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Toàn bộ kim cương đang kinh doanh đều có nguồn gốc, giấy tờ hợp lệ rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Theo bà Dung trong bối cảnh đó, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng và các nhận định thiếu cơ sở xuất hiện trên thị trường đã khiến tâm lý người tiêu dùng trở nên lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại và thu đổi sản phẩm tăng hẳn trong một thời gian ngắn, đặt ra thách thức lớn cho PNJ cũng như toàn ngành trang sức Việt Nam.

Để ứng phó với biến động trên, PNJ đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện các giao dịch thu đổi và cân đối nguồn lực tài chính để ứng phó với biến động này.

"Chúng tôi phải thừa nhận rằng những nỗ lực đó chưa đủ để ngăn chặn các tác động nghiêm trọng lên kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp. PNJ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết: như đánh giá lại rủi ro, dự kiến trích lập các khoản dự phòng lớn theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán và chuẩn bị những thay đổi căn bản về chính sách, quản trị và hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi lựa chọn nhìn thẳng vào thực tế, thay đổi để tạo nền tảng cho sự phát triển, phục hồi càng sớm càng tốt", Chủ tịch PNJ nhấn mạnh.

Theo tờ trình gửi cổ đông, PNJ dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trong đó doanh thu năm 2026 là 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.