Một thành viên HĐQT của PNJ bất ngờ từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

PNJ cho biết đã nhận đơn xin từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi HĐQT, ít ngày sau khi bổ nhiệm ông phụ trách mảng Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.

Ngày 13/10, HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Đáng nói, ông Đào Trung Kiên vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động của công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10 với thời hạn bổ nhiệm 3 năm. Đồng thời, ông Kiên sẽ thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Vận hành do Khối Vận hành được tổ chức lại theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của PNJ.

Khi đó, PNJ cho biết sau khi điều chuyển, ông Kiên tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, đồng thời phụ trách mảng Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.

Theo giới thiệu của PNJ, ông Đào Trung Kiên sinh năm 1979, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Hofstra (Mỹ), từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH Kiến Anh trước khi gia nhập PNJ.

Từ năm 2016, ông tham gia PNJ với vai trò Giám đốc cao cấp chiến lược. Tháng 2/2023, ông thôi vai trò này và được bổ nhiệm là Giám đốc cao cấp vận hành của PNJ.

Tháng 2/2022, ông Kiên được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) - công ty con của PNJ. Không lâu sau, tháng 4/2022, ông Đào Trung Kiên gia nhập HĐQT của PNJ.

Hiện, ông Kiên đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ tại PNJ.

Ông Đào Trung Kiên vừa thôi chức HĐQT của PNJ. Ảnh: PNJ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh PNJ sắp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/10 tại TP HCM.

Một trong số tờ trình là về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo đó, PNJ dự kiến trình đại hội kế hoạch doanh thu năm 2026 là 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính.

Trong đó nổi bật nhất là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định, với mức giá tối thiểu bằng giá trị cao hơn giữa giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu PNJ trên HOSE trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm HĐQT thông qua giá phát hành và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Mục đích sử dụng vốn gồm: 60% số tiền thu được nhằm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh theo phương án điều chỉnh chính sách mua lại hàng hóa dự kiến; 20% bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác; và 20% bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2027 đến quý 2/2028.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể do HĐQT quyết định.

Hai là, phương án hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển: Cụ thể: PNJ đề xuất hoàn nhập tối đa khoảng 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển (tương đương số dư quỹ theo BCTC soát xét 6 tháng 2026) vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc hoàn nhập dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027; giá trị và thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định.