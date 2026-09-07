Phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới

Xã hội số
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia
Ngày 12/9 (giờ địa phương), tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Ai phê duyệt cho Công ty Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Bãi Cháy?
Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy Lê Ngọc Dũng đã ký nhiều quyết định phê duyệt các gói thầu cho Công ty Việt Mỹ.
AI giúp phát hiện ung thư tuyến giáp như thế nào?
Không chỉ hỗ trợ phát hiện nguy cơ ung thư, AI còn được kỳ vọng giúp bác sĩ tránh những ca chọc hút tế bào không cần thiết, đặc biệt tại các cơ sở thiếu nhân lực chuyên sâu.
Hơn 170 công nhân Scavi Huế nhập viện: Tạm ngưng suất ăn do Công ty Huế Thành cung cấp
Chiều 12/9, Sở Y tế TP Huế yêu cầu tạm ngưng sử dụng bữa ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp cho Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân.
Bệnh nhân khoa Xạ trị, Bệnh viện E lên tiếng sau clip nghi nhận tiền để được xạ trị sớm
Trong cuộc họp Hội đồng người bệnh, nhiều bệnh nhân đã chia sẻ những trải nghiệm của mình tại khoa Xạ trị, Bệnh viện E. Lãnh đạo Bệnh viện E cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở công ty Scavi Huế: Số công nhân nhập viện tăng lên hơn 100 người
Sáng 12/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế).
Bộ Xây dựng đề xuất rà soát, sửa quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn
Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 38 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia công nghệ người Việt tại Pháp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia kết nối Việt Nam với nhóm nghiên cứu mạnh, trường đại học uy tín, doanh nghiệp công nghệ lớn, góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước.
Hà Nội tính phương án xử lý 12 dự án Mường Thanh: Người mua nhà sẽ ra sao?
Hà Nội đang rà soát 12 công trình, dự án của Mường Thanh để xác định các hạng mục được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Với các căn hộ thuộc diện phải di dời, thành phố dự kiến hai phương án xử lý.
Đau đến mức chỉ đi được 10m, người phụ nữ 67 tuổi mổ cột sống qua vết rạch 1cm
Suốt 8 tháng, bà Giang phải chịu những cơn đau từ lưng xuống chân, đi chưa đầy 10m đã phải dừng lại vì tê buốt. Sau ca mổ nội soi với vết rạch khoảng 1cm, bà có thể tự đứng lên và tập đi trở lại.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Tập đoàn Thales
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Tập đoàn Thales nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, Pháp.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ủy quyền cấp phó điều hành
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định ủy quyền cho cấp phó điều hành công việc trong thời gian vắng mặt tại cơ quan.
Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc
Tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, do có nhiều vi phạm.
Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin về nơi nghi có gần 300 mộ liệt sĩ
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về 3 khu chôn cất được cho là có gần 300 mộ liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ.
Hơn 50 công nhân Công ty Scavi Huế nhập viện nghi ngộ độc
Tính đến 16h30, có hơn 50 công nhân của Công ty Scavi Huế nhập viện với nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm tập thể. Hiện CDC Huế đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.
Bộ Nội vụ: Xử lý nghiêm, thu hồi tiền các trường hợp chi sai chế độ Nghị định 178
Bộ Nội vụ cho biết các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178 sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi tiền để không thất thoát ngân sách Nhà nước.
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày
Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.
Tưởng béo bụng do tuổi tác, người phụ nữ bất ngờ khi có khối u xơ tử cung 6 kg
Cho rằng vòng bụng lớn là hệ quả của tuổi tác và tiền mãn kinh, bà Lý không đi khám. Khi đến bệnh viện, bà mới biết nguyên nhân là một khối u xơ tử cung nặng khoảng 6kg.
Ngủ gục trên ô tô, người đàn ông bị tổn thương mạch máu có thể gây đột quỵ
Duy trì đầu và cổ lệch trong thời gian dài khi di chuyển bằng ô tô, người đàn ông 40 tuổi bị tổn thương mạch máu vùng cổ.
VNVC và Sanofi tuyên bố chung sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam
Ngày 10/9, tại Paris, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã báo cáo tiến độ triển khai tích cực hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.