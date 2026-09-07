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Phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới

Quỳnh An
Quỳnh An

Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận theo hướng mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại quảng trường, công viên và cảnh quan, đồng thời nghiên cứu hạ giải một số công trình.

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Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C (11 phường quận Hoàn Kiếm cũ). Trong ảnh là tổng thể khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ được quy hoạch như một quảng trường lớn, kết nối quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật". Trong ảnh là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - quảng trường Hòa Bình với công trình biểu tượng "Khải hoàn môn". Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Phối cảnh khu vực công viên - quảng trường thời đại. Công viên - quảng trường Thời Đại nằm ở khu vực phía Đông Hồ Gươm. Khu vực này được nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực UBND thành phố, vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Khu đất là trụ sở UBND thành phố diện tích 19,210 m2, phương án dự kiến bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất.Với cơ sở hiện trạng, đồ án đặt vấn đề nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà cung Thiếu nhi. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Khu vực Bưu điện Hà Nội được lên phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Khu vực phía Đông Nam Hồ Gươm sẽ được nghiên cứu tổ chức không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt...Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Tuyến phố Tràng Tiền được thiết kế với mái hiện kết cấu bê tông, sân vườn trên cao được xây dựng mới, kết hợp cải tạo, chỉnh trang mặt dựng và mái hiên của các công trình hiện hữu, góp phần bổ sung dịch vụ, tiện ích và cảnh quan cho phố đi bộ. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Thành phố sẽ chỉnh trang đồng bộ cảnh quan phố Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền theo hướng gọn gàng, thân thiện. Mái che và hệ thống biển hiệu được thiết kế thống nhất; vỉa hè, lòng đường được mở rộng, chỉnh trang và lát đá, định hình không gian đi bộ. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Quy hoạch tập trung tôn tạo, phát huy giá trị không gian di tích đình - đền - chùa Vũ Thạch, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận từ các tuyến phố xung quanh. Ảnh: UBND TP Hà Nội.
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Khu khách sạn cao cấp phố Tràng Thi. Tòa nhà khách sạn 7 sao xây mới 15 tầng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

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