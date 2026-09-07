Phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới

Suốt 8 tháng, bà Giang phải chịu những cơn đau từ lưng xuống chân, đi chưa đầy 10m đã phải dừng lại vì tê buốt. Sau ca mổ nội soi với vết rạch khoảng 1cm, bà có thể tự đứng lên và tập đi trở lại.