Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Doanh nghiệp phải lấy liêm chính làm nền tảng kinh doanh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh trong kỷ nguyên hội nhập, văn hóa kinh doanh không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là điều kiện sống còn để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Định hình chuẩn mực mới cho doanh nghiệp Việt

Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp năm 2026” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức chiều nay, 21/3, tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định Đảng luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Diễn đàn

Sau 9 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”, quá trình này đã chuyển từ giai đoạn khởi tạo sang chiều sâu, tạo ra những tác động thực chất đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, một nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tính minh bạch và tinh thần sáng tạo. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, chuyển đổi số và toàn cầu hóa, văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và là “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Ông nhấn mạnh văn hóa kinh doanh chính là tài sản bền vững nhất của doanh nghiệp (DN). Công nghệ có thể thay đổi, thị trường có thể biến động, nhưng uy tín và giá trị văn hóa là yếu tố giúp doanh nghiệp tồn tại lâu dài và định vị thương hiệu.

Phó Thủ tướng cho biết sau 40 năm đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 60-65% GDP và tạo việc làm cho hơn 30 triệu lao động. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 vượt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về minh bạch, môi trường và quản trị.

Xu hướng toàn cầu cho thấy nhà đầu tư và người tiêu dùng ngày càng coi trọng yếu tố văn hóa, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hóa, muốn phát triển lớn phải dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp “lấy liêm chính làm nền tảng của kinh doanh; lấy sáng tạo làm động lực; lấy hợp tác làm sức mạnh; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài”.

Phó Thủ tướng cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đến nâng cao vai trò người đứng đầu doanh nghiệp và gắn văn hóa với quản trị hiện đại, chuyển đổi số.

Công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam với thông điệp Chính phủ kiến tạo, DN hành động, văn hoá dẫn dắt

Văn hóa kinh doanh là năng lực cạnh tranh cốt lõi

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80 đã xác lập tư duy đột phá khi coi văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Theo Thứ trưởng, thành công của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào vốn hay công nghệ mà còn ở tính chính trực, minh bạch và bản sắc văn hóa.

Việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi doanh nghiệp cần soi chiếu hoạt động của mình theo hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam như yêu nước, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo.

Tọa đàm "Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho hệ giá trị văn hóa kinh doanh mới" tại Diễn đàn

Đồng thời, ngành văn hóa sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt trên không gian mạng, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, coi người lao động là tài sản quý giá nhất.

Tại Diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đã công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam - được coi là kim chỉ nam cho doanh nghiệp, bao gồm các giá trị như thượng tôn pháp luật, chữ tín, trách nhiệm cộng đồng, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa.

Trong phiên tọa đàm tại diễn đàn, các ý kiến đều thống nhất khi văn hóa trở thành nền tảng và được thực thi một cách thực chất, doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững hơn.