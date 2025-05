Phó Giám đốc phụ trách Công an Đà Nẵng được thăng hàm đại tá trước niên hạn

Bộ Công an thăng cấp bậc hàm (trước niên hạn 1 năm) từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 30/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Theo đó, thăng cấp bậc hàm (trước niên hạn 1 năm) từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá đối với đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố và thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho 7 đồng chí lãnh đạo cấp phòng kể từ ngày 1/6.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm đối với 1.183 cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố đến niên hạn kể từ ngày 1/6.

Trước đó, ngày 28/4, Bộ Công an công bố quyết định thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5. Để điều hành hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an giao đại tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong thời gian chờ bổ nhiệm giám đốc mới.