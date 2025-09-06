Thủ tướng: VNPT phải làm chủ công nghệ lõi, AI, Big Data, 6G, an ninh mạng

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn VNPT tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt; tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam” có tính cạnh tranh cao.

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Theo ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT, danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực mang lại kết quả thiết thực của VNPT trong suốt những năm qua.

"Danh hiệu cao quý này là nguồn động viên to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động VNPT tiếp tục lao động sáng tạo, dấn thân phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân” - ông Thái nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động VNPT.

Tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã trải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội, VNPT luôn giữ vai trò là một trụ cột về phát triển kết cấu hạ tầng, không chỉ phục vụ hiệu quả đời sống của xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn góp phần góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa khoa học công nghệ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Phòng truyền thống và sản phẩm công nghệ của Tập đoàn VNPT.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn VNPT tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.

Chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá.

Thủ tướng yêu cầu VNPT giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua việc triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Thủ tướng mong muốn Tập đoàn hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức gắn biển công trình cáp đất Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore của Tập đoàn VNPT.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ

Về việc gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Thủ tướng yêu cầu VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tập đoàn phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.