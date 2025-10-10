2 triệu hộ kinh doanh được miễn phí 3 tháng dùng phần mềm khai thuế và bán hàng tích hợp AI

Ngày 10/10, Công ty Cổ phần MISA công bố chương trình "Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số”, tặng miễn phí 3 tháng sử dụng tặng miễn phí phần mềm khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Chính phủ dự kiến bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 01/01/2026, chuyển sang kê khai điện tử. Đây là bước đi quan trọng giúp hộ kinh doanh sớm tiếp cận công nghệ, chủ động làm quen với quy trình mới, giảm bỡ ngỡ và chi phí trong quá trình chuyển đổi.

Theo chương trình, các hộ kinh doanh chưa sử dụng sản phẩm MISA có thể đăng ký nhận miễn phí phần mềm MISA eShop mà không cần điều kiện ràng buộc hay chi phí ẩn. Mỗi tài khoản được tặng bao gồm 5.000 hóa đơn điện tử, cùng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ, và đặc biệt là kê khai - ký - nộp thuế điện tử ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Phần mềm MISA eShop được xem là nền tảng “6 trong 1” đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp đồng bộ các chức năng: bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế, chữ ký số, nộp thuế qua cổng Mtax và sổ sách kế toán điện tử. Nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax của cơ quan thuế, toàn bộ quy trình được tự động hóa, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh sai sót trong kê khai.

Bên cạnh đó, MISA eShop tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), nhập đơn hàng bằng giọng nói. Người bán chỉ cần nói, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng và xuất hóa đơn hợp lệ; dữ liệu sau đó được gửi trực tiếp đến cơ quan thuế. AI cũng hỗ trợ tự động ghi nhận thu - chi, tồn kho và tổng hợp doanh thu, giúp người kinh doanh dễ dàng kiểm soát tài chính mà không cần chuyên môn kế toán.

Dự kiến, chương trình hỗ trợ miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại - thuế, hướng tới một nền kinh tế số minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn.