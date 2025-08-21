IGB Group và Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng hợp tác phát triển phần mềm Du lịch thông minh Cao Bằng Tour

IGB Group và Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng vừa ký kết hợp tác phát triển phần mềm Du lịch thông minh Cao Bằng Tour.

Sáng 21/8, tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa IGB Group và Sở VHTT&DL Cao Bằng về việc phát triển phần mềm Du lịch thông minh Cao Bằng Tour đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp.

IGB Group và Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng ký kết Biên bản ghi nhớ tài trợ phần mềm ứng dụng du lịch thông minh Cao Bằng Tour

Khoảnh khắc ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group và ông Nguyễn Quốc Trung – Tỉnh Uỷ viên, Giám đốc Sở VHTT&DL Cao Bằng đặt bút ký kết không chỉ đơn thuần là một nghi thức hợp tác, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm đưa công nghệ trở thành động lực phát triển du lịch địa phương. Đây được xem như một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành du lịch.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lan toả mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Những năm gần đây, khái niệm “du lịch thông minh” được nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới đẩy mạnh triển khai, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, hiện đại cho du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Cao Bằng – vùng đất được thiên nhiên ưu ái với thác Bản Giốc hùng vĩ, hang Pác Bó lịch sử, hồ Thang Hen thơ mộng – sở hữu tiềm năng du lịch to lớn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, Cao Bằng cần một “cú hích” từ công nghệ. Và đó chính là lý do Cao Bằng Tour ra đời.

Phần mềm Cao Bằng Tour được thiết kế phục vụ ba nhóm đối tượng cốt lõi:

- Khách du lịch: Ứng dụng đóng vai trò như một “hướng dẫn viên số”, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin, đặt dịch vụ, khám phá thắng cảnh và trải nghiệm ẩm thực, văn hoá bản địa chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

- Doanh nghiệp và hộ kinh doanh du lịch: Có thêm một kênh quảng bá hiện đại, kết nối trực tiếp với khách hàng, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chính quyền địa phương: Sở hữu công cụ thống kê, phân tích dữ liệu du lịch, từ đó hoạch định chính sách và triển khai các chiến dịch quảng bá một cách chiến lược và minh bạch hơn.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group nhấn mạnh:

“IGB Group luôn mong muốn đồng hành cùng các địa phương đưa công nghệ trở thành động lực phát triển. Chúng tôi tin rằng Cao Bằng Tour sẽ góp phần lan toả giá trị văn hoá và cảnh sắc của Cao Bằng tới đông đảo du khách trong và ngoài nước, giúp địa phương không chỉ giữ được bản sắc mà còn bước ra thế giới bằng ngôn ngữ của công nghệ.”

Ông Vũ Xuân Nguyên phát biểu tại buổi ký kết

Ông Nguyễn Quốc Trung – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng khẳng định:

“Sự hợp tác này không chỉ mang lại giải pháp quản lý hiện đại, mà còn mở ra cơ hội để Cao Bằng định vị hình ảnh trong tâm trí du khách bằng cách tiếp cận mới – gần gũi, thân thiện nhưng cũng rất hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu để du lịch Cao Bằng phát triển bền vững trong tương lai.”

Ông Nguyễn Quốc Trung – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi ký kết

Buổi lễ khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của đại biểu, doanh nghiệp và cán bộ địa phương. Trên gương mặt nhiều người là sự kỳ vọng: rằng từ hôm nay, du lịch Cao Bằng sẽ có thêm “đôi cánh công nghệ” để vươn xa.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, sự kiện ký kết này không chỉ đánh dấu sự hợp tác giữa một doanh nghiệp công nghệ và một cơ quan quản lý nhà nước, mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược: địa phương nào sớm nắm bắt và ứng dụng công nghệ, địa phương đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bản đồ du lịch mới.

Với tiềm năng thiên nhiên, văn hoá và con người sẵn có, cùng sự hỗ trợ của công nghệ số, Cao Bằng Tour được kỳ vọng sẽ trở thành “người bạn đồng hành” thân thiết của du khách, là cánh cửa mở ra để bạn bè quốc tế đến gần hơn với vùng đất giàu bản sắc nơi địa đầu Tổ quốc.