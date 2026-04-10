Trung tâm hành chính - kinh tế: Bệ phóng cho giá trị bất động sản thực

Yến Linh
Yến Linh

Tại Hải Phòng, Bắc Sông Cấm đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản, và Hoang Huy New City trở thành tọa độ đón đầu.

Hoang Huy New City: Sức hút từ trung tâm hành chính và quy luật “vết dầu loang”

Nếu nhìn vào giá đất và sự khan hiếm tại lõi Ba Đình (Hà Nội) hay sự tăng trưởng của Thủ Thiêm (TP.HCM), điểm chung chính là sức hút từ các trung tâm hành chính - kinh tế.

Thị trường bất động sản có một quy luật rất rõ: nơi nào tập trung trung tâm hành chính - kinh tế, nơi đó hình thành mặt bằng giá trị cao và có độ bền vững lớn. Lý do đến từ sức hút của hạ tầng, dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế đi kèm. Những khu vực đặt cơ quan hành chính cũng là nơi được ưu tiên đầu tư về giao thông, cảnh quan, an ninh, trường học, bệnh viện và hệ thống tiện ích đô thị.

Thực tế này đã được kiểm chứng ở nhiều đô thị lớn. Tại Hà Nội, khu Ba Đình được xem là lõi chính trị - hành chính quốc gia khi tập trung nhiều cơ quan trọng yếu như Trung ương Đảng, Phủ Chủ tịch, Quốc hội, Chính phủ, cùng nhiều bộ, ngành trung ương như Bộ Ngoại giao. Tại TP.HCM, Thủ Thiêm đang được quy hoạch, điều chỉnh và thúc đẩy triển khai để trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của thành phố.

Một yếu tố khác làm nên giá trị của bất động sản quanh lõi hành chính là tính khan hiếm. Quỹ đất trong bán kính khoảng 1km đổ lại thường được ưu tiên cho công trình công cộng, trụ sở cơ quan, quảng trường, công viên và hạ tầng kỹ thuật, khiến phần đất ở hoặc đất thương mại có khả năng khai thác thực tế trở nên giới hạn. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu tài sản gần trung tâm, gần hạ tầng đồng bộ và gần các tiện ích chất lượng cao lại luôn ở mức lớn. Khi đó, giá trị bất động sản có xu hướng đi lên và giữ nhịp ổn định hơn mặt bằng chung.

Tại Hải Phòng, quy luật này đang lặp lại khi thành phố bước vào giai đoạn dịch chuyển trọng tâm phát triển sang Bắc Sông Cấm. Việc hình thành trung tâm chính trị - hành chính mới tại Thủy Nguyên đang tạo ra lực đẩy rõ rệt cho khu vực.

Hoang Huy New City đón lực đẩy từ trung tâm chính trị - hành chính mới. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City đón lực đẩy từ trung tâm chính trị - hành chính mới. (Ảnh Hoàng Huy)

Trong bối cảnh đó, Hoang Huy New City sở hữu lợi thế nổi bật khi nằm trong khu vực kế cận trung tâm chính trị - hành chính mới của Thùy Nguyên (chỉ 300m). Với quy mô gần 49 ha, dự án đón đầu nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác dịch vụ từ nhóm cư dân chất lượng cao, gồm cán bộ, công chức, chuyên gia và lực lượng lao động tri thức dịch chuyển về Bắc Sông Cấm.

New Star: Cơ hội nắm giữ tài sản giá tốt tại tâm điểm thành phố mới

Nằm ngay vị trí trung tâm của toàn dự án, phân khu New Star hưởng lợi trực tiếp khi hệ thống hành chính - kinh tế xung quanh đi vào hoạt động. Khi hàng nghìn cán bộ và chuyên gia làm việc tại các cơ quan kế bên có nhu cầu ăn uống, mua sắm hay sử dụng các dịch vụ văn phòng, thì New Star với các căn shophouse đa năng sẽ có thêm dư địa khai thác từ thị trường giao thương sầm uất được định hình ngay tại chỗ nhờ sự hiện diện của cư dân nội khu và khách hàng từ khu hành chính. Nhà đầu tư có thể nhìn thấy rõ dòng tiền từ việc tự kinh doanh hoặc cho thuê làm văn phòng đại diện, cửa hàng dịch vụ cao cấp ngay khi nhận nhà vào quý II/2026.

Sự cộng hưởng từ nhịp sống hiện hữu của các phân khu bàn giao sớm như Prince Park hay Swan Lake giúp New Star rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi. Việc sở hữu một căn nhà tại đây là nắm giữ một "cỗ máy sinh lợi" bám sát theo sự phát triển của thành phố mới Thủy Nguyên. Khi cơ sở hạ tầng xung quanh ngày càng hoàn thiện, giá trị của phân khu New Star sẽ tăng trưởng rất nhanh.

Phân khu New Star mở ra lợi thế khai thác sớm. Ảnh (Hoàng Huy)

Phân khu New Star mở ra lợi thế khai thác sớm. Ảnh (Hoàng Huy)

Về mặt tài chính, New Star đang mở ra cơ hội sở hữu bất động sản trung tâm với mức giá gốc và chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Khách mua có thể nhận mức chiết khấu từ 7% đến 11%, thậm chí lên đến 15% tùy theo phương án thanh toán, giúp giảm áp lực vốn ban đầu rất nhiều. Đặc biệt, chính sách vay vốn đang rất tốt: người mua chỉ cần chuẩn bị số tiền tự có khoảng 3 tỷ đồng (tương ứng 30% giá trị sản phẩm) là đã có thể đứng tên sở hữu. Số tiền còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 18 tháng.

Trong bối cảnh quỹ đất quanh các hạt nhân hành chính - kinh tế ngày càng cạn kiệt, việc nắm giữ tài sản tại New Star lúc này chính là cách đầu tư an toàn để đón đầu biên độ lợi nhuận khổng lồ khi Thủy Nguyên chính thức "hóa rồng".

Hoang Huy New City

Địa chỉ: Khu đô thị Hoang Huy New City, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hotline: 096 693 66 66

Website: https://hoanghuy-newcity.vn/

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

