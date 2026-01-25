Truyền thông Trung Quốc chế giễu bức ảnh chim cánh cụt của Nhà Trắng

Loài chim không biết bay được dùng để quảng bá tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này thực tế sống ở Nam Cực, chứ không phải vùng cực Bắc.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã (Xinhua) đã công khai chế giễu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sử dụng meme nổi tiếng mang tên “chim cánh cụt hư vô” (Nihilist penguin) để cổ súy cho chiến dịch giành quyền kiểm soát Greenland.

Hôm 24/1, tài khoản X của Nhà Trắng đã tận dụng làn sóng lan truyền mạnh mẽ của meme này – hình ảnh một con chim cánh cụt Adelie đơn độc rời bỏ đàn, bước đi về phía những dãy núi băng giá xa xăm.

Trang này đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra, trong đó ông Trump đang nắm cánh con chim cánh cụt, dẫn nó đi trên một vùng băng tuyết hướng về những ngọn núi nơi lá cờ Greenland được cắm sẵn. Ở cánh còn lại, con chim cánh cụt cầm một lá cờ Mỹ. Chú thích bức ảnh viết: “Hãy ôm lấy chim cánh cụt”.

Màn dàn dựng này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Tân Hoa Xã đã lập tức đáp trả bằng cách “dạy lại” Nhà Trắng về đặc điểm sinh học của loài chim này, nhấn mạnh rằng chim cánh cụt không sinh sống ở Greenland – vùng lãnh thổ nằm tại Bắc Bán Cầu. Trên thực tế, chỉ có chim cánh cụt Galapagos là loài duy nhất được tìm thấy ở phía bắc đường xích đạo.

“Ngay cả nếu Greenland có chim cánh cụt, thì cảnh tượng cũng sẽ như thế này”, các nhà báo Trung Quốc viết, kèm theo một video do AI tạo ra, trong đó ông Trump mặc trang phục Chú Sam, kéo lê một con chim cánh cụt đang chống cự bằng dây xích, tay còn lại cầm một cây gậy bóng chày.

Đoạn video AI được Tân Hoa Xã đăng tải trên mạng xã hội X.

Hình ảnh “chim cánh cụt hư vô” ban đầu được trích từ bộ phim tài liệu năm 2007 của đạo diễn người Đức Werner Herzog, mang tên “Encounters at the End of the World”, quay tại Nam Cực. Tuy nhiên, hình ảnh này chỉ thực sự lan truyền mạnh trên mạng từ đầu năm nay.

Cảnh quay đã truyền cảm hứng cho vô số meme, với nhiều cách diễn giải khác nhau: từ bình luận về sự cô đơn và khủng hoảng hiện sinh, cho tới ẩn dụ về tư duy độc lập và tinh thần nổi loạn.

Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố rằng một “khuôn khổ” cho thỏa thuận về Greenland, được đàm phán với Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte, hiện đã được đưa lên bàn và sẽ cung cấp cho Mỹ “toàn bộ quyền tiếp cận quân sự mà chúng tôi mong muốn”. Theo các nguồn tin, thỏa thuận này cho phép Mỹ có các “khu căn cứ chủ quyền” trên hòn đảo lớn nhất thế giới, đồng thời đẩy nhanh quyền khai thác các khoáng sản đất hiếm.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh không có kế hoạch lợi dụng sự chia rẽ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu xoay quanh vấn đề Greenland. “Trung Quốc theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập vì hòa bình. Chúng tôi tiến hành các hoạt động trao đổi hữu nghị với các quốc gia khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”, ông nói.

