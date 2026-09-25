4 đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam được trao tặng huy hiệu Đảng

Sáng 24/9, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. Trong đợt này, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) có 4 đảng viên được trao huy hiệu 45 năm và 35 năm tuổi Đảng

Đảng viên Lê Văn Nghiêm được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Chi bộ Cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam có đảng viên Lê Văn Nghiêm được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Cùng với đó, 3 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là ông Bùi Sỹ Hoa, bà Nguyễn Thị Hoàng Hà và ông Đinh Minh Sơn.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (thứ hai, phải sang) và các đảng viên Nguyễn Thị Hoàng Hà, Bùi Sỹ Hoa và Đinh Minh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương bày tỏ vui mừng và chúc mừng các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận và tôn vinh quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến lâu năm của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là sự thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những đảng viên đã dành trọn cuộc đời vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao không chỉ ghi dấu chặng đường đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là minh chứng cho sự kiên định lý tưởng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân của các đảng viên.

"Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng là những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học Việt Nam. Dù trải qua thời kỳ chiến tranh hay hòa bình, trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý hoặc hoạt động hội, các đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và say mê cống hiến trí tuệ cho nền khoa học, công nghệ nước nhà cũng như công tác tư vấn, giám sát, phản biện xã hội", ông Long bày tỏ.

Đối với các đảng viên lão thành, ông Nguyễn Phi Long khẳng định dù tuổi đã cao, tinh thần cống hiến và phẩm chất của các đồng chí vẫn vẹn nguyên. Các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là tấm gương sáng để các thế hệ trí thức trẻ noi theo, đồng thời là chỗ dựa chính trị vững chắc cho cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở.

Ông Nguyễn Phi Long mong muốn các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng tiếp tục có những đóng góp tâm huyết cho sự phát triển khoa học, công nghệ của đất nước, trở thành tấm gương sáng đối với các thế hệ đảng viên và nhà khoa học trẻ.