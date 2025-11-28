DCC ký kết biên bản hợp tác với VK Media & Trading, mở rộng kết nối nội dung và giao lưu Việt - Hàn

Trung tâm Bản quyền số (DCC) và VK Media & Trading đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác nội dung số, truyền thông và xúc tiến giao lưu giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Trung tâm Bản quyền số (DCC) và Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại VK (VK Media & Trading) đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác nội dung số, truyền thông và xúc tiến giao lưu giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự buổi lễ, về phía DCC có ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số; bà Hoàng Thị Lệ Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Bản quyền số cùng các cán bộ nhân viên đơn vị.

Phía Hàn Quốc có sự góp mặt của ông Park Sil, Giám đốc VK Media & Trading; ông Chang Hun Ju, Giám đốc VK Sunyang Shipbuilding; ông Lee Junghun, đại diện Tạp chí Sisa Journal; cùng đại diện nhiều doanh nghiệp và tổ chức truyền thông Hàn Quốc.

Trung tâm Bản quyền số làm việc với lãnh đạo VK Media & Trading

VK Media & Trading là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, kết nối doanh nghiệp, và phát triển các chương trình giao lưu văn hóa - kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với mạng lưới đối tác rộng tại Hàn Quốc, VK tham gia hỗ trợ truyền thông, tư vấn hợp tác và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và nội dung giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Đình Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác với VK Media & Trading sẽ mở ra những cơ hội mới trong phát triển nội dung số, truyền thông và giao lưu văn hóa Việt – Hàn. Đây là bước đi quan trọng giúp DCC mở rộng kết nối quốc tế và nâng cao hiệu quả các chương trình bảo vệ bản quyền trong môi trường số".

Ông Park Sil, Giám đốc VK Media & Trading, chia sẻ: “VK mong muốn đồng hành cùng DCC trong việc kết nối các đơn vị Hàn Quốc để triển khai những chương trình hợp tác thiết thực. Chúng tôi tin rằng sự phối hợp này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, doanh nghiệp và các giá trị Hàn Quốc đến với công chúng Việt Nam".

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, đánh giá: “Sự hợp tác giữa DCC và VK Media & Trading sẽ góp phần tăng cường giao lưu, hỗ trợ phát triển nội dung số chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu truyền thông giữa hai nước".

Biên bản ký kết xác lập việc phối hợp trong chia sẻ nội dung, tổ chức sự kiện giao lưu song phương, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu mở rộng hoạt động của DCC tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để DCC và VK triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.