Hiệp hội An ninh mạng cảnh báo về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau sự cố CIC

Đăng Khoa
Đăng Khoa
Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng xuất hiện thông tin liên quan việc lộ lọt dữ liệu tại các cơ quan, tổ chức sau sự cố tại Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC). Hôm nay, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã lên tiếng về vấn đề này. 

Hiệp hội An ninh mạng cảnh báo về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau sự cố CIC

Trong những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đến vụ việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC, nhiều đối tượng đã tung ra hàng loạt thông tin giả về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức khác. Những tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn và hội nhóm trao đổi trực tuyến, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế. Đáng lo ngại hơn là việc một số người dùng thiếu cảnh giác tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: “Những tin giả về lộ dữ liệu trong thời điểm này đang khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tiêu tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên”.

Hiện tượng tin giả trên không gian mạng không chỉ làm giảm uy tín các tổ chức mà còn có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. Chúng không chỉ gây hoang mang dư luận, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi gian lận, lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người dùng để trục lợi. Tác động lâu dài của việc này làm xói mòn niềm tin số, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, đồng thời gây mất ổn định xã hội nếu không được kiểm soát kịp thời.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kêu gọi cộng đồng mạng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Người dùng cần tuyệt đối không lan truyền các thông tin chưa được xác thực từ những nguồn đáng tin cậy. Trước khi chia sẻ, nên kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các kênh truyền thông chính thức và cơ quan chức năng. Đồng thời, cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo xuất phát từ việc lợi dụng tin giả nhằm mục đích trục lợi.

