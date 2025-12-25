Cô gái trẻ chỉ ăn ức gà, súp lơ luộc suốt 6 tháng và kết cục vượt xa mọi dự đoán

Một phụ nữ Trung Quốc 25 tuổi đã được chẩn đoán mắc viêm tụy sau 6 tháng chỉ ăn ức gà luộc và súp lơ trắng.

Các bác sĩ từ lâu vẫn luôn cảnh báo những người ăn kiêng phải duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng khi giảm cân, nhưng không nhiều người thực sự hiểu tầm quan trọng sống còn của điều này đối với sức khỏe.

Một nữ influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng) trẻ tuổi tại Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho sự chủ quan đó, khi mắc viêm tụy cấp do chế độ ăn quá đơn điệu và ít chất béo. Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái này suýt thiệt mạng sau khi duy trì chế độ ăn chỉ gồm ức gà luộc và rau trong suốt nửa năm.

Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính, thường xuyên ghi lại hành trình giảm cân của mình trên mạng xã hội và thậm chí còn được người theo dõi gọi là “nữ thần kỷ luật” vì mức độ nghiêm khắc với bản thân. Trong gần 6 tháng, cô chỉ ăn ức gà luộc và súp lơ, thỉnh thoảng thêm một lát khoai tây luộc để “đổi vị”.

Chế độ ăn cực đoan này giúp cô đạt được mục tiêu giảm cân, nhưng đồng thời cũng gây ra hàng loạt tác dụng phụ như mệt mỏi, suy nhược và làn da xỉn màu. Đáng tiếc, cô đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo đó. Không lâu sau, cô bắt đầu lên cơn đau quặn bụng dữ dội đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ amylase trong máu của bệnh nhân cao gấp 10 lần mức bình thường. Amylase là một loại enzyme do tuyến tụy và tuyến nước bọt tiết ra, có chức năng phân giải carbohydrate. Việc enzyme tích tụ trong tuyến tụy đã khiến cơ quan này tự bị “tiêu hóa”, dẫn đến tình trạng viêm nặng và gây ra viêm tụy cấp.

Các bác sĩ kết luận rằng tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng của bệnh nhân nhiều khả năng xuất phát từ chế độ ăn cực kỳ ít chất béo được duy trì trong thời gian dài. Họ khuyến cáo những người muốn giảm cân nên tạo ra mức thâm hụt calo hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm chế độ ăn cân bằng, thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt và đơn điệu.

Dù ức gà và súp lơ đều được coi là thực phẩm lành mạnh, nhưng chúng không thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Hơn nữa, các chế độ ăn quá hạn chế như vậy, dù bề ngoài có vẻ “tốt cho sức khỏe”, vẫn có thể làm rối loạn quá trình tiết enzyme tiêu hóa và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo OC