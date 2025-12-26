Mỹ không kích IS ở Nigeria ngày Giáng sinh, ông Trump ra tuyên bố cứng rắn

Mỹ tiến hành không kích lực lượng IS ở tây bắc Nigeria theo đề nghị của Abuja. Washington khẳng định chiến dịch nhằm bảo vệ cộng đồng Kitô giáo và cảnh báo “sẽ còn tiếp diễn”.

Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tây bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ Nigeria, Tổng thống Mỹ Donald Trump và quân đội Mỹ cho biết hôm 25/12, đồng thời khẳng định nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các cộng đồng Kitô giáo trong khu vực.

“Tối nay, theo chỉ đạo của tôi với tư cách Tổng tư lệnh, Mỹ đã phát động một đòn tấn công mạnh mẽ và chết chóc nhằm vào lũ khủng bố ISIS ở tây bắc Nigeria, những kẻ đã nhắm mục tiêu và tàn sát dã man, chủ yếu là các Kitô hữu vô tội, ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ”, ông Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) cho biết cuộc không kích được tiến hành tại bang Sokoto, phối hợp với các cơ quan chức năng Nigeria, và đã tiêu diệt nhiều tay súng IS. Một tuyên bố trước đó đăng trên mạng xã hội X của AFRICOM nói rằng cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của phía Nigeria, song tuyên bố này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Cuộc không kích diễn ra sau khi ông Trump hồi cuối tháng 10 bắt đầu cảnh báo rằng Kitô giáo đang đối mặt với một “mối đe dọa mang tính tồn vong” tại Nigeria, đồng thời đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi này vì, theo ông, chính quyền Nigeria đã không ngăn chặn được bạo lực nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu.

Hãng tin Reuters hôm thứ Hai cho biết Mỹ đã tiến hành các chuyến bay thu thập tình báo trên diện rộng tại Nigeria kể từ cuối tháng 11.

“Sẽ còn tiếp diễn”

Bộ Ngoại giao Nigeria cho hay cuộc không kích là một phần của hợp tác an ninh đang diễn ra giữa nước này và Mỹ, bao gồm chia sẻ tình báo và phối hợp chiến lược nhằm vào các nhóm vũ trang cực đoan.

“Điều này đã dẫn tới các đòn đánh chính xác bằng không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở khu vực tây bắc Nigeria”, bộ này viết trong một bài đăng trên X.

Một đoạn video do Lầu Năm Góc công bố cho thấy ít nhất một quả đạn được phóng đi từ một tàu chiến. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết cuộc tấn công nhắm vào nhiều tay súng tại các trại IS đã được xác định từ trước.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng trên X, cảm ơn chính phủ Nigeria vì sự ủng hộ và hợp tác, đồng thời viết thêm: “Sẽ còn tiếp diễn…”

Chính phủ Nigeria khẳng định các nhóm vũ trang ở nước này tấn công cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu, và cho rằng các tuyên bố của Mỹ về việc Kitô hữu bị đàn áp không phản ánh đầy đủ bức tranh an ninh phức tạp, cũng như bỏ qua những nỗ lực của Nigeria trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy vậy, Abuja vẫn đồng ý hợp tác với Washington để tăng cường năng lực chống lại các nhóm cực đoan.

Dân số Nigeria hiện được chia gần như ngang bằng giữa người Hồi giáo, chủ yếu sinh sống ở miền Bắc, và người Kitô giáo, tập trung nhiều hơn ở miền Nam.

Cảnh sát Nigeria trước đó trong ngày thứ Năm cho biết một kẻ đánh bom liều chết bị tình nghi đã sát hại ít nhất 5 người và làm bị thương 35 người khác tại một nhà thờ Hồi giáo ở đông bắc Nigeria, một khu vực khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trong thông điệp Giáng sinh đăng trên X trước đó, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu kêu gọi hòa bình trên toàn quốc, “đặc biệt là giữa những người có niềm tin tôn giáo khác nhau”.

Ông cũng tuyên bố: “Tôi cam kết sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để bảo đảm tự do tôn giáo tại Nigeria và bảo vệ các Kitô hữu, người Hồi giáo và mọi công dân Nigeria khỏi bạo lực”.

Ông Donald Trump đưa ra tuyên bố về cuộc không kích đúng ngày Giáng sinh, khi ông đang ở Câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida, nơi ông dành kỳ nghỉ lễ. Trong ngày, ông không có sự kiện công khai nào và lần cuối cùng được các phóng viên tháp tùng nhìn thấy là vào tối thứ Tư.

Tuần trước, quân đội Mỹ cũng đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn riêng rẽ nhằm vào hàng chục mục tiêu của IS tại Syria, sau khi ông Trump cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ sau một vụ tấn công bị nghi do IS thực hiện nhằm vào binh sĩ Mỹ tại quốc gia này.

Theo Reuters