Theo Wall Street Journal (WSJ), việc Tổng thống Trump công khai ủng hộ Jensen Huang tiếp tục chèo lái Nvidia có thể khiến ông phải trả giá về chính trị.

Quan điểm của ông Trump cho rằng “điều gì có lợi cho các doanh nghiệp AI cũng có lợi cho nước Mỹ” đang vấp phải thách thức lớn trong việc thuyết phục cử tri. Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện những ý kiến bất đồng, trong khi Quốc hội chuẩn bị mở nhiều cuộc điều tra liên quan.

Vì lợi ích toàn dân hay ưu ái giới tỷ phú?

Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia ngày 12/11/2026 và được hội đồng quản trị phục chức ngày 23/11, chỉ 11 ngày sau đó.

Theo The Washington Post, ông Trump không chỉ lên tiếng ủng hộ mà còn trực tiếp vận động hội đồng quản trị Nvidia, phối hợp với Phó Tổng thống JD Vance trong những ngày cuối tuần trước quyết định phục chức. Nhà Trắng xem việc đưa Huang trở lại là ưu tiên, một phần vì muốn giữ Nvidia ở vị trí dẫn đầu ngành chip Mỹ. Ông Trump sau đó công khai nhận công: “Tôi đã thuyết phục họ”.

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm là Alice Huang bị nghi có quan hệ với tình báo Trung Quốc và liên quan đến một mạng lưới vận chuyển trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Những cáo buộc này đang là đối tượng điều tra, chưa thể coi là kết luận tư pháp.

Jensen Huang từ chức ngày 12/11 trong bối cảnh áp lực về đạo đức doanh nghiệp, quản trị và an ninh quốc gia gia tăng. Trước khi ông trở lại, Chủ tịch hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones từng nói hội đồng không có ý định đưa Huang trở lại. Việc đảo ngược quyết định chỉ sau chưa đầy hai tuần vì thế gây chấn động giới doanh nghiệp Mỹ.

Theo bài phân tích của The Wall Street Journal ngày 28/11, ông Trump đang đặt cược vào một luận điểm: những gì tốt cho các doanh nghiệp AI cũng sẽ tốt cho nước Mỹ. Nhưng thuyết phục cử tri rằng họ sẽ được hưởng lợi từ sự bùng nổ AI không dễ dàng. Có ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, lo ngại AI cướp việc làm. Nhiều người Mỹ không nhìn AI đơn thuần như một động lực tăng trưởng. Họ lo công nghệ này thay thế lao động, làm giảm cơ hội việc làm và khiến lợi ích kinh tế tập trung vào một nhóm doanh nghiệp công nghệ cùng các tỷ phú.

Thứ hai, phản đối các trung tâm dữ liệu. Theo khảo sát cử tri của CBS News sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đa số cử tri tại các bang chiến địa phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu mới trong cộng đồng của họ. Phản đối không chỉ đến từ cử tri Dân chủ mà còn có cả những người ủng hộ Cộng hòa.

Thứ ba, nghi ngờ giới chính trị ưu ái các tập đoàn lớn. Khi tổng thống trực tiếp can thiệp giúp một CEO trở lại vị trí lãnh đạo, trong lúc gia đình ông có khoản đầu tư vào chính doanh nghiệp đó, câu chuyện không còn đơn thuần là bảo vệ một công ty chiến lược. Nó trở thành vấn đề về tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang là nguồn cơn gây nên sóng gió khiến CEO Nvidia lao đao. Ảnh: ETtoday.

Mối quan hệ Donald Trump – Jensen Huang và nghi vấn xung đột lợi ích

Đây có lẽ là khía cạnh chính trị nhạy cảm nhất của vụ việc.

Theo The Guardian ngày 29/11, giá trị khoản đầu tư Nvidia trong các tài khoản thuộc quỹ tín thác của gia đình Trump từng lên tới khoảng 62 triệu USD trước khi vụ bê bối bùng phát. Tổ chức giám sát đạo đức Democracy Defenders Fund ước tính việc cổ phiếu Nvidia phục hồi sau khi Huang được phục chức đã làm tài sản cá nhân của Trump tăng khoảng 15 triệu USD.

The Guardian cũng dẫn dữ liệu cho thấy các tài khoản thuộc quỹ tín thác của gia đình Trump đã giao dịch cổ phiếu Nvidia hơn 100 lần kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, với tổng giá trị giao dịch lên tới 97,5 triệu USD.

Một chi tiết khác gây tranh cãi: Nvidia đóng góp 25 triệu USD cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng của ông Trump, sau khoản quyên góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai. Những dữ kiện này khiến các tổ chức giám sát đạo đức đặt câu hỏi liệu việc tổng thống can thiệp vào hoạt động của một doanh nghiệp mà gia đình ông có lợi ích tài chính có tạo ra xung đột lợi ích hay không.

Ông Scott Lincicome, Phó chủ tịch phụ trách kinh tế và thương mại của Viện Cato – một tổ chức nghiên cứu theo khuynh hướng tự do – thẳng thắn nhận xét: “Tổng thống Trump đã làm khá tệ trong việc giải thích những lợi ích tiềm năng mà công nghệ AI có thể mang lại cho nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ”.

Điều đó khiến ông Trump càng khó thuyết phục người dân rằng việc ủng hộ Jensen Huang tiếp tục lãnh đạo Nvidia sẽ mang lại lợi ích cho họ. Đồng thời, nó tạo cảm giác rằng Tổng thống quan tâm đến các tỷ phú hơn là những người dân bình thường.

Douglas Heye, chiến lược gia của đảng Cộng hòa và cựu trợ lý Quốc hội, cũng cho rằng khi ông Trump chưa chứng minh được người dân Mỹ sẽ hưởng lợi từ công nghệ AI, cử tri có thể nhìn nhận việc chính quyền hỗ trợ Nvidia như một hành động ưu ái lợi ích riêng.

Ông Heye nhận xét: “Ông Trump thậm chí chưa nỗ lực giải thích cho người Mỹ hiểu tại sao vấn đề này lại quan trọng. Tôi cho rằng hiện không có một nghị sĩ Cộng hòa nào tại Quốc hội có thể trình bày một cách mạch lạc chính sách AI của chính quyền hiện nay là gì”.

Nhà bình luận bảo thủ Ben Shapiro cũng cảnh báo trong một chương trình podcast rằng vụ Nvidia đang gom ba vấn đề nhạy cảm thành một “quả bom” chính trị: nghi vấn ưu ái lợi ích riêng, lập trường an ninh quốc gia đối với Trung Quốc bị cho là đang nới lỏng, và nỗi lo việc làm của người Mỹ bị AI đe dọa.

Ông đặt vấn đề: “Nếu gom tất cả những thứ đó thành một khối, giống như một quả bom, rồi ném vào trung tâm cuộc tranh luận công khai ở Mỹ, điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là điều sắp diễn ra”.

Cử tri Mỹ lo ngại đến mức nào?

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang phản ánh rõ những lo ngại của cử tri về AI, cũng như làn sóng phản đối mạnh mẽ đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Tại nhiều bang, các ứng viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng sau khi đưa thông điệp phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu thành một trọng tâm trong chiến dịch tranh cử.

Theo thống kê của trang theo dõi bầu cử Ballotpedia, trong 54 cuộc trưng cầu dân ý đã có kết quả tại 13 bang trên toàn nước Mỹ trong năm nay, cử tri đã bỏ phiếu phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu ở 53 cuộc.

Một cuộc khảo sát quy mô lớn do công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận độc lập của Mỹ SSRS (Social Science Research Solutions) thực hiện với nhóm cử tri Mỹ trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy: 57% người được hỏi cho rằng AI gây hại cho xã hội nhiều hơn lợi ích mà công nghệ này mang lại; chỉ khoảng 25% nhận định AI đem lại nhiều lợi ích hơn tác hại; 3/4 số người được hỏi phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới ngay trong cộng đồng nơi họ sinh sống.

Theo ETtoday, The Guardian