Các khu nghỉ dưỡng mùa đông tại Đông Bắc Trung Quốc và Tân Cương dự kiến đón lượng lớn gia đình trong mùa này. Đáng chú ý, du khách từ miền Nam chiếm tới 70% số lượt đặt chỗ, góp phần thúc đẩy thị trường du lịch tuyết và các ngành dịch vụ liên quan.

Các khu nghỉ dưỡng mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc đang chứng kiến lượng khách gia đình tăng mạnh, trong đó du khách đến từ miền Nam chiếm tỷ trọng lớn. Xu hướng này cũng thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ trượt tuyết và những trải nghiệm du lịch kết hợp.

Theo Tân Hoa Xã, các gia đình có cha mẹ và con cái dự kiến chiếm 45% lượng khách đến những khu nghỉ dưỡng du lịch mùa đông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và Tân Cương trong mùa này. Du khách từ miền Nam chiếm tới 70% số lượt đặt chỗ, hãng thông tấn cho biết.

Paul Wei, một công nhân trong ngành sản xuất sống tại Bắc Kinh, năm nào cũng đưa các con trai đến những khu trượt tuyết ở vùng ngoại ô thành phố hoặc khu vực Trương Gia Khẩu lân cận.

Hai cậu bé, lần lượt 9 và 13 tuổi, đã dần tự tin hơn khi đứng trên ván trượt. “Các con chưa thành thạo tất cả những động tác khó, nhưng đã có thể tự trượt xuống một con dốc”, Wei nói.

Theo Wei, vé vào cửa các khu trượt tuyết thường có giá 200-300 nhân dân tệ/người. Mỗi lần đi, gia đình anh thường lưu trú khoảng một tuần. Họ dự định tiếp tục chuyến đi trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2.

Một số du khách cũng tận dụng những kỳ nghỉ học mùa thu tương đối mới được áp dụng tại một số địa phương ở Trung Quốc, hoặc các kỳ nghỉ riêng dành cho hoạt động trên tuyết, theo nhận định của các nhà phân tích.

Du khách miền Nam tìm đến những sườn núi phủ tuyết tự nhiên

Tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc tế Con đường Tơ lụa, nằm giữa vùng núi Tân Cương, Ye Cee, một hướng dẫn viên trượt tuyết bán thời gian, cho biết cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã giúp khu vực này thu hút ngày càng nhiều du khách trong ba năm qua.

Theo Ye, khách du lịch đến từ miền Nam Trung Quốc thường tìm kiếm những địa điểm có tuyết tự nhiên và các sườn núi rộng, kéo dài, thuận lợi cho hoạt động trượt tuyết. Đặc biệt, giới trẻ rất hào hứng với sự kết hợp giữa tốc độ và cảm giác phiêu lưu mà môn thể thao này mang lại.

Tại Trung Quốc, du khách ngày càng có xu hướng kết hợp trượt tuyết với các hoạt động khác như nghỉ dưỡng tại suối nước nóng, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan danh lam thắng cảnh và khám phá các địa điểm văn hóa, theo Bhatt.

Các khu trượt tuyết cũng đang điều chỉnh dịch vụ để phục vụ nhóm khách mới bắt đầu. Nhiều địa điểm bổ sung dịch vụ cho thuê thiết bị, hướng dẫn viên và cơ sở vật chất phù hợp với người chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các khu vui chơi giải trí và ăn uống cũng được phát triển để tăng trải nghiệm cho du khách.

Thị trường thiết bị thể thao mùa đông tăng trưởng

Làn sóng du lịch mùa đông cũng tạo động lực phát triển cho những ngành công nghiệp liên quan, trong đó có thiết bị trượt tuyết và máy tạo tuyết.

Theo một báo cáo ngành được công bố tháng trước, thị trường thiết bị băng tuyết của Trung Quốc đạt giá trị gần 85 tỷ nhân dân tệ trong năm ngoái và đang trên đà chạm mốc 100 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

“Thị trường du lịch tuyết của Trung Quốc đang vượt ra ngoài phạm vi các môn thể thao mùa đông truyền thống, chuyển sang phân khúc du lịch dựa trên phong cách sống và trải nghiệm rộng hơn, với phạm vi địa lý mở rộng cùng danh mục sản phẩm đa dạng hơn nhiều”, Sonnemann nhận định.

Theo SCMP