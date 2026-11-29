Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển lớp phủ siêu mỏng lấy cảm hứng từ da cá heo, giúp chân vịt tàu chở dầu giảm ma sát và nâng cao hiệu suất tạo lực đẩy. Thử nghiệm kéo dài hơn hai năm ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu 2,6%.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển lớp phủ chân vịt tàu thủy mô phỏng cấu trúc da cá heo, giúp giảm 2,6% mức tiêu thụ nhiên liệu của một tàu chở dầu cỡ lớn trong thử nghiệm kéo dài hơn hai năm. Công nghệ này được kỳ vọng giúp các tàu chở dầu giảm chi phí vận hành và lượng khí thải carbon.

Theo tờ China Science Daily hôm thứ Tư, lớp phủ siêu mỏng này có khả năng cải thiện đáng kể hiệu suất tạo lực đẩy, đồng thời giảm ma sát giữa chân vịt và nước.

Với một tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) có trọng tải 300.000 tấn, việc ứng dụng vật liệu mới có thể giúp tiết kiệm hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.200 USD) chi phí nhiên liệu mỗi năm, đồng thời cắt giảm gần 1.000 tấn khí thải carbon.

Đột phá này là kết quả hợp tác giữa Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, và Cosco Shipping Energy Transportation, doanh nghiệp vận tải dầu bằng đường biển có trụ sở tại Thượng Hải.

Mô phỏng da cá heo để giảm lực cản cho chân vịt

Theo Zeng Zhixiang, trưởng nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Vật liệu Hàng hải Tiên tiến thuộc Viện Ninh Ba, khi tàu vận hành, chân vịt thường chỉ đạt hiệu suất đẩy khoảng 60-70%. Phần năng lượng còn lại chủ yếu bị thất thoát do hiện tượng cắt lớp dòng nước và tạo ra lực đẩy ngược.

Trước đây, các lớp phủ thường chỉ được sử dụng trên thân tàu nhằm chống sinh vật biển bám, chống ăn mòn và giảm lực cản. Chân vịt hiếm khi được phủ vật liệu bảo vệ do phải hoạt động trong dòng chảy có tốc độ cao, chịu lực cắt lớn và thường xuyên bị bào mòn bởi bùn cát.

“Việc áp dụng lớp phủ này giúp giảm cả ma sát lẫn lực cắt giữa chân vịt và nước, qua đó hạn chế tổn thất năng lượng liên quan”, Zeng nói với tờ báo.

“Đồng thời, vật liệu còn cải thiện góc tấn của dòng nước – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực máy thủy lực – từ đó nâng cao hiệu suất tạo lực đẩy”, ông cho biết thêm.

Phòng thí nghiệm tại Ninh Ba bắt đầu nghiên cứu các loại lớp phủ siêu trơn lấy cảm hứng từ tự nhiên và công nghệ giảm lực cản cho tàu biển từ khoảng một thập kỷ trước.

Theo China Science Daily, nhóm nghiên cứu lấy cảm hứng từ cá heo, loài động vật có khả năng bơi với lực cản rất thấp. Chất nhầy do cá heo tiết ra giúp giảm lực cắt – một dạng ứng suất – trong khi lớp da mềm có tác dụng làm dịu dòng nước. Khi chịu áp lực, da cá heo trở nên cứng hơn, nhờ đó tăng khả năng chống rách.

Các nhà khoa học tìm cách chuyển hóa những đặc tính này thành một loại vật liệu phủ có thể ứng dụng thực tế. Kết quả là bề mặt mô phỏng sinh học kết hợp một loại vật liệu có đặc tính giống chất lỏng với một thành phần có tính linh hoạt.

Lớp phủ chỉ dày 0,1-0,2 mm, tức chưa đến một phần trăm inch. Vật liệu vẫn giữ được độ bền của chất rắn, đồng thời sở hữu đặc tính trượt của chất lỏng và khả năng đệm của một bề mặt mềm dẻo.

Thử nghiệm trên tàu chở dầu 300.000 tấn

Năm 2023, Viện Ninh Ba bắt đầu thử nghiệm trên biển cùng Cosco Shipping Energy Transportation. Các tàu chở dầu VLCC trọng tải 300.000 tấn của doanh nghiệp này được trang bị chân vịt có đường kính 10 m.

Chiếc tàu chở dầu đầu tiên sử dụng chân vịt phủ vật liệu mới bắt đầu hành trình vào tháng 11/2023.

Đến tháng 4 năm nay, con tàu đã hoàn thành 12 chuyến đi, với tổng quãng đường hơn 130.000 hải lý, tương đương khoảng 240.700 km. Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ lớp phủ còn bám trên bề mặt chân vịt đạt 60-70%, cao hơn kỳ vọng ban đầu của nhóm nghiên cứu.

Theo báo cáo, đánh giá của Hiệp hội Phân cấp tàu Trung Quốc (China Classification Society), tổ chức xây dựng các quy tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật cho tàu biển, cho thấy công nghệ này giúp mỗi tàu tiết kiệm trung bình 2,6% nhiên liệu mỗi năm. Mức tiết kiệm chi phí nhiên liệu vượt 1 triệu nhân dân tệ.

Trong khi đó, chi phí vật liệu phủ mô phỏng sinh học vào khoảng 160.000 nhân dân tệ cho mỗi tàu.

Trong thời gian tới, Viện Ninh Ba và doanh nghiệp vận tải biển dự định tăng cường hợp tác, đồng thời mở rộng ứng dụng vật liệu mới sang các tàu chở dầu khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện. Các nhà khoa học sẽ phải phát triển thiết bị phủ tự động cũng như cải thiện khả năng thích ứng của vật liệu với những điều kiện vận hành khác nhau.

Trung Quốc phát triển thêm công nghệ tiết kiệm nhiên liệu cho tàu biển

Lớp phủ chân vịt mô phỏng da cá heo không phải công nghệ duy nhất Trung Quốc đang phát triển nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong ngành vận tải biển.

Trước đó, các kỹ sư nước này thông báo đã giảm được 5% mức tiêu thụ nhiên liệu của tàu chở hàng bằng công nghệ ngư lôi tốc độ cao.

Hệ thống bôi trơn bằng bong bóng khí thế hệ thứ hai được lắp đặt trên một tàu chở sản phẩm dầu mỏ và hóa chất mới đóng, có trọng tải 50.000 tấn. Công nghệ này được kỳ vọng giúp tàu tiết kiệm khoảng một tấn nhiên liệu mỗi ngày.

Theo SCMP