Trung Quốc tung bằng chứng phản đòn Nhật Bản trong vụ khóa radar gần Okinawa

Căng thẳng Trung Quốc – Nhật Bản leo thang khi CCTV công bố ghi âm liên lạc, bác bỏ cáo buộc J-15 khóa radar vào F-15 Nhật. Tokyo khẳng định không hề nhận thông báo trước, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Nhật xâm nhập khu huấn luyện.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã công bố đoạn ghi âm làm bằng chứng cho thấy một cảnh báo đã được gửi đi và xác nhận trước khi sự cố xảy ra.

Trung Quốc hôm 10/12 đã tiết lộ thêm chi tiết về cuộc đối đầu trên không giữa chiến đấu cơ Trung Quốc và Nhật Bản hôm thứ Bảy tuần trước, khi hai bên liên tục công kích lẫn nhau về vụ khóa radar trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã khóa radar điều khiển hỏa lực vào các máy bay F-15 của Nhật trong không phận quốc tế gần Okinawa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Guo Jiakun, cho biết hôm thứ Ba rằng “máy bay trên tàu sân bay trên toàn thế giới đều bật radar tìm kiếm trong huấn luyện”, và rằng đây là “biện pháp thường lệ và cần thiết để bảo đảm an toàn bay”.

Bình luận của ông ám chỉ rằng tín hiệu radar mà phía Nhật phát hiện là từ radar tìm kiếm quét liên tục, chứ không phải radar điều khiển vũ khí mang tính thù địch. Tuy nhiên, khi được hỏi, ông Guo không phủ nhận việc radar điều khiển hỏa lực có lúc được kích hoạt ngắt quãng.

Một đoạn ghi âm – được cho là cuộc liên lạc vô tuyến giữa hải quân hai bên trước khi tàu Liêu Ninh bắt đầu huấn luyện bay chiều thứ Bảy – cũng được đăng tải bởi Yuyuantantian, tài khoản mạng xã hội do CCTV vận hành.

Clip này được công bố nhằm chứng minh rằng phía Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo trước, đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi rằng nhóm tác chiến tàu Liêu Ninh “không thông báo trước về khu vực huấn luyện”.

“Đây là tàu chiến 101 của Hải quân Trung Quốc. Biên đội của chúng tôi tiến hành huấn luyện máy bay theo kế hoạch. Hết”, một giọng nam phát bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

“Tàu Trung Quốc 101, đây là tàu Nhật Bản 116. Tôi đã nhận thông điệp”, một giọng nữ trả lời bằng tiếng Anh.

Xuất hiện trong đoạn ghi âm chính là liên lạc giữa tàu Nanchang, số hiệu 101, khu trục hạm Type 055 thuộc nhóm tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh, và tàu JS Teruzuki (số hiệu 116), khu trục hạm lớp Akizuki của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, vốn đang được triển khai để theo dõi hạm đội Trung Quốc, theo thông tin trước đó từ Bộ Quốc phòng Nhật.

Theo Yuyuantantian, cuộc liên lạc giữa Nanchang và Teruzuki diễn ra lúc 14:10 và lặp lại lúc 14:28.

Thông báo thứ hai cung cấp thêm chi tiết: “Huấn luyện dự kiến bắt đầu lúc 15:00 và kéo dài khoảng 6 tiếng, chủ yếu ở khu vực phía nam tàu sân bay”. Tàu Teruzuki tiếp tục xác nhận qua vô tuyến rằng họ đã nhận được thông tin. Tuy nhiên, sau khi buổi huấn luyện bắt đầu, hai chiếc F-15 của Nhật bị phát hiện tiếp cận khu vực, theo tài khoản này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo tiếp tục cáo buộc sự hiện diện của các máy bay chiến đấu Nhật trong vùng huấn luyện của Liêu Ninh đã “gây ra sự cố nguy hiểm đáng lẽ không bao giờ xảy ra”, cho rằng Nhật cố tình gây rối hoạt động quân sự “hợp pháp và bình thường” của Trung Quốc và kích động căng thẳng.

Cùng ngày, ông Koizumi nói trước các nghị sĩ rằng phía Nhật “không nhận được bất kỳ thông báo trước nào về hoạt động huấn luyện thông qua NOTAM (thông báo hàng không) hay cảnh báo hàng hải”.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, sự cố diễn ra trong hai lần riêng biệt. Trường hợp đầu tiên của việc chiếu radar ngắt quãng xảy ra lúc 16:32 và kéo dài 3 phút. Trường hợp thứ hai nhắm vào một chiếc F-15 khác lúc 18:37, kéo dài gián đoạn hơn 31 phút.

NHK đưa tin phân tích radar cho thấy chiến đấu cơ Trung Quốc đã khóa vào máy bay Nhật từ khoảng cách 52 km trong sự cố đầu tiên và 148 km trong sự cố thứ hai, và rằng các quan chức vẫn đang xem xét ý đồ của Bắc Kinh.

Bài đăng của Yuyuantantian cũng cung cấp bản đồ đường bay của các máy bay. Sơ đồ cho thấy 2 chiến đấu cơ Nhật thực hiện vòng rẽ hình chữ V, trong khi chiến đấu cơ Trung Quốc bay theo quỹ đạo hình elip. Tài khoản này khẳng định khoảng cách gần nhất giữa các máy bay là dưới 50 km.

Bài đăng không nói rõ bản đồ mô tả sự cố nào, nhưng nhấn mạnh hành động của Nhật “làm gián đoạn nghiêm trọng việc huấn luyện bình thường của PLA và đặt cả hai bên vào tình huống nguy hiểm”, với lý do tầm phát hiện của phần lớn radar chiến đấu cơ hiện nay đều trên 50 km.

“Vì máy bay Nhật cố tình tiến vào khu vực huấn luyện của Trung Quốc, họ đương nhiên nằm trong phạm vi radar Trung Quốc và có thể thấy tín hiệu radar”, bài viết nêu, ám chỉ đó là radar tìm kiếm chứ không phải radar điều khiển hỏa lực.

“Cũng tương tự, máy bay Trung Quốc cũng phát hiện tín hiệu radar từ chiến đấu cơ Nhật”, bài viết cho biết thêm.

Sự cố trên làm nổi bật căng thẳng âm ỉ giữa Trung Quốc và Nhật Bản sau những phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

