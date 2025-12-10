Ông Trump tố một tờ báo “phản quốc” vì tung tin đồn về sức khỏe Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án tờ New York Times vì điều mà ông gọi là các bài đăng “giả tạo” về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời ám chỉ rằng hành vi đó mang tính “phản quốc”.

Ông Trump, 79 tuổi, cùng các quan chức của mình từ lâu khẳng định ông đang ở trong tình trạng sức khỏe rất tốt, bất chấp những lo ngại về vết bầm trên tay, dấu hiệu mệt mỏi và những khoảnh khắc trong các cuộc họp báo hay sự kiện công khai khi ông có vẻ lim dim hoặc sụp mí mắt.

Việc ông Trump gần đây thừa nhận đã chụp MRI càng làm dấy lên nhiều câu hỏi, bởi ông là người lớn tuổi nhất từng nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng ông trải qua các cuộc kiểm tra y tế toàn diện và được “chấm điểm HOÀN HẢO” bởi đội ngũ bác sĩ hàng đầu.

Ông cho biết mình đã thực hiện bài kiểm tra nhận thức ba lần “và đều đạt điểm tuyệt đối trước sự chứng kiến của nhiều bác sĩ và chuyên gia”.

“Bất chấp tất cả những điều đó, cùng thời gian và công việc đã bỏ ra, New York Times và một số nơi khác vẫn cố giả vờ rằng tôi đang ‘chậm lại’, không còn sắc bén như trước hay đang có vấn đề sức khỏe, dù họ biết điều đó không đúng, và biết rằng tôi làm việc rất chăm chỉ, có lẽ là chăm chỉ nhất từ trước đến nay”, ông viết.

“Sau tất cả các bài kiểm tra y tế, kiểm tra nhận thức và mọi thứ khác, tôi thực sự tin rằng việc New York Times cùng những bên khác liên tục xuất bản các bài báo GIẢ nhằm bôi nhọ và hạ thấp TỔNG THỐNG HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ là hành vi mang tính nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc”, ông Trump viết thêm.

Tháng trước, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã chụp MRI tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào tháng 10 như một phần của “kiểm tra sức khỏe rất tiêu chuẩn”. Ông mô tả quy trình này là bình thường và nói rằng ông “không biết họ phân tích gì”.

Nhà Trắng sau đó công bố một số thông tin về kết quả MRI, mô tả chúng “hoàn toàn bình thường” và là một phần của kiểm tra thể chất định kỳ dành cho tổng thống.

MRI là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn nhằm quan sát cơ quan, mô và hệ xương của bệnh nhân, thường dùng để đánh giá não và tủy sống. MRI được sử dụng để kiểm tra phình mạch não, các vấn đề về mắt – tai trong, đa xơ cứng, tổn thương tủy sống, đột quỵ, khối u hoặc chấn thương não, cũng như đánh giá tim và các cơ quan lớn khác.

Thông thường, MRI không phải là bước bắt buộc trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, không giống X-quang hay CT, MRI không sử dụng bức xạ, vì thế được xem là một trong những kỹ thuật an toàn nhất.

Theo báo cáo tóm tắt của bác sĩ riêng của Tổng thống, ông Sean P. Barbabella, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nâng cao cho tim mạch và ổ bụng đã được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa phổ biến đối với nam giới ở nhóm tuổi của ông Trump.

Báo cáo cho biết không có dấu hiệu hẹp động mạch, viêm, đông máu hay bất thường ở tim, các mạch máu lớn hoặc các cơ quan vùng bụng; tất cả đều khỏe mạnh và hoạt động trong giới hạn bình thường. Bác sĩ khẳng định kết quả cho thấy ông Trump “vẫn duy trì sức khỏe tổng thể xuất sắc”.

Tình trạng sức khỏe của tổng thống đã nhiều lần bị soi xét trong năm qua, đặc biệt sau khi nhiều hình ảnh xuất hiện cho thấy vết bầm lặp đi lặp lại trên tay phải của ông. Hồi tháng 7, Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ giải thích rằng ông Trump được chẩn đoán mắc suy tĩnh mạch mãn tính (CVI), một tình trạng “lành tính và phổ biến”.

New York Times gần đây đưa tin rằng Tổng thống dường như đã ngủ gật trong một sự kiện tại Nhà Trắng, nói rằng “pin của ông đang xuống cấp”.

Theo Newsweek