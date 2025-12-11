Nhóm 0,001% giàu nhất nắm giữ khối tài sản gấp 3 lần nhóm người nghèo nhất thế giới

Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới 2026 cảnh báo một nhóm 60.000 người siêu giàu đang kiểm soát lượng tài sản gấp 3 lần nhóm người nghèo nhất, cho thấy bất bình đẳng toàn cầu đang ở mức “cực đoan”.

Một nhóm tinh hoa siêu nhỏ đang kiểm soát khối tài sản khổng lồ trong khi hàng tỷ người còn lại vật lộn để sinh tồn, theo Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới.

Bất bình đẳng toàn cầu vẫn ở mức “cực đoan”, với chưa tới 60.000 người siêu giàu – nhóm 0,001% đứng đầu – hiện kiểm soát lượng tài sản gấp 3 lần tổng tài sản của 50% dân số nghèo nhất hành tinh, theo Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới 2026.

Được biên soạn bởi hơn 200 nhà nghiên cứu và công bố hôm 10/12, bản nghiên cứu cho biết tình trạng chênh lệch này xuất hiện trong mọi hạng mục: 10% người giàu nhất thế giới đang nắm gần 3/4 tổng tài sản, trong khi 50% người nghèo nhất chỉ sở hữu chưa tới 2%.

Thu nhập cũng phân bổ theo cách tương tự. 10% những người có thu nhập cao nhất kiếm được nhiều hơn toàn bộ 90% còn lại cộng lại, trong khi 50% người nghèo nhất chỉ nhận được chưa đầy 1/10 tổng thu nhập toàn cầu.

“Điều này tạo ra một thế giới nơi một thiểu số cực nhỏ nắm quyền lực tài chính chưa từng có, trong khi hàng tỷ người bị loại khỏi những điều kiện kinh tế cơ bản nhất”, các tác giả viết.

Theo nghiên cứu, khoảng cách thu nhập theo giới “vẫn tồn tại ở mọi khu vực”, với phụ nữ chỉ nhận hơn 1/4 tổng thu nhập lao động toàn cầu – một tỷ lệ hầu như không thay đổi kể từ năm 1990.

Bản báo cáo cho rằng sự chia rẽ toàn cầu đã xuất hiện từ rất sớm, trước cả khi con người bước vào thị trường lao động. Mức chi tiêu công cho một học sinh mỗi năm ở châu Phi hạ Sahara trung bình chỉ khoảng 230 USD, so với 8.600 USD ở châu Âu và 10.500 USD ở Bắc Mỹ và châu Đại Dương – một tỷ lệ chênh lệch hơn 40 lần.

Các tác giả lập luận rằng huy động nguồn lực từ nhóm giàu nhất có thể thu hẹp khoảng cách này. Một mức thuế toàn cầu 3% đánh lên chưa đến 100.000 người siêu giàu và tỷ phú sẽ mang lại khoảng 750 tỷ USD mỗi năm – tương đương tổng ngân sách giáo dục của các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Các quốc gia nghèo đang bị bóp nghẹt bởi hệ thống tài chính toàn cầu thiên về những nước giàu, nghiên cứu cho biết. Các nền kinh tế phát triển có thể vay vốn với chi phí thấp và thu lợi cao ở nước ngoài, cho phép họ vận hành như những “nhà cho thuê tài chính”.

Khoảng 1% GDP thế giới chảy từ các nước nghèo sang nước giàu mỗi năm thông qua trả nợ, chuyển lợi nhuận và các dòng tài chính khác – gần gấp ba lượng viện trợ phát triển toàn cầu, bản báo cáo kết luận.

Theo RT