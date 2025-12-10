"Ông già Noel" Trump gửi người nhập cư về nước: Bộ An ninh Nội địa tung loạt ảnh chế gây tranh cãi

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tung loạt meme Giáng sinh để quảng bá chiến dịch trục xuất hàng loạt, trong đó có hình ông Donald Trump hóa ông già Noel, gây sốt cộng đồng mạng.

Nội dung mang chủ đề kỳ nghỉ đã biến việc Washington trấn áp người cư trú nước ngoài tại Mỹ thành câu chuyện hài hước, dù đây là chiến dịch gây tranh cãi sâu sắc.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang lan truyền các meme Giáng sinh nhằm quảng bá chiến lược trục xuất quy mô lớn, kết hợp hình ảnh mùa lễ hội với thông điệp về thực thi luật nhập cư.

DHS và các cơ quan chính phủ khác đã sử dụng chiến thuật này trước thềm mùa lễ nhằm củng cố sự ủng hộ của công chúng đối với các đợt trấn áp người nhập cư bất hợp pháp và những người không phải công dân bị xem là nguy cơ an ninh.

Một meme được đăng tuần trước cho thấy lực lượng an ninh đội mũ ông già Noel, treo đèn trang trí lên trang bị của họ, kèm thông điệp: “YOU’RE-GOING HO HO HOME” (tạm dịch: “Bạn sắp bị đưa… về nhà”). Một meme khác mô tả ông Donald Trump cầm cương lái xe tuần lộc của ông già Noel.

Meme thứ ba xuất hiện nhân vật mạng “Gigachad” trong trang phục Giáng sinh, chuẩn bị kiểm tra “danh sách nghịch ngợm” của DHS – ám chỉ những cá nhân bị cơ quan này đánh dấu vì có tiền án hoặc vi phạm luật nhập cư.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) – nhánh điều tra chủ lực của DHS và là một trong những cơ quan điều tra lớn nhất của chính phủ liên bang – giữ vai trò then chốt trong làn sóng trục xuất diễn ra từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Video về ông Trump được Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng tải trên tài khoản X chính thức. Ảnh: X.

Trục xuất hàng loạt là một trong những cam kết chủ đạo của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, song cách chính quyền triển khai đã vấp phải chỉ trích từ nhiều phía.

Những người phản đối cho rằng chiến lược này tàn nhẫn, vi phạm pháp luật và thường nhắm vào những người không gây ra bất kỳ mối đe dọa thực sự nào, trong khi một số tổ chức Thiên chúa giáo khẳng định chính sách đi ngược tinh thần nhân ái trong giáo lý của Chúa.

Trong khi đó, nhiều người ủng hộ siết chặt kiểm soát nhập cư lại cáo buộc chính quyền quá chú trọng các màn “trình diễn” gây chú ý – chẳng hạn phóng đại các cuộc đột kích – hơn là hành động thực chất và hiệu quả.

Theo RT