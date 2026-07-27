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Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng, gần chạm mốc 4.100 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 27/7 tiếp đà phục hồi trong bối cảnh thị trường chờ thêm tín hiệu mới từ Fed.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/7 giao dịch ở mức 4.086 USD/ounce, tăng khoảng 33 USD/ounce so với phiên gần nhất được VietTimes cập nhật ngày 25/7 (4.053 USD/ounce). Sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó, kim loại quý đã có phiên phục hồi thứ 2 và tiến gần mốc 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày 25/7.

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Giá vàng thế giới phục hồi lên khoảng 4.086 USD/ounce trong phiên sáng 27/7. Ảnh: World Gold Council.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.048 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 38 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng tăng 1,11%, tương đương khoảng 45 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì dù thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia của Kitco News, giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong những tháng tới và nhu cầu đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các số liệu kinh tế sắp công bố.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng 4.050-4.100 USD/ounce khi thị trường chờ thêm tín hiệu từ Fed và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Nếu đồng USD suy yếu và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, kim loại quý sẽ có thêm động lực để duy trì xu hướng phục hồi.

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