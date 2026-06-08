Nóng: Vingroup sẽ nhận chuyển nhượng vốn từ ông Phạm Nhật Vượng tại GSM, VinEnergo

Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan GSM và VinEnergo.

Ngày 8/6, HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) phê duyệt việc doanh nghiệp được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ chủ tịch Phạm Nhật Vượng, những người có liên quan khác của ông Vượng do ông Vượng chỉ định trong tương lai để tăng tỷ lệ sở hữu của Vingroup trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, năng lượng lên ngưỡng 35% lợi ích.

Với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải: Nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP GSM VN Holding; Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty Smart& Green Trans Limited.

Với nhóm công ty liên quan lĩnh vực năng lượng: Nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 16,01% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của CTCP VinEnergo Holding.

Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 16% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty G-Energo Limited.

Nghị quyết cũng nêu rõ giá chuyển nhượng được xác định theo giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng. Vingroup có toàn quyền quyết định về việc thực hiện nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp tập đoàn quyết định nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được thực hiện trước thời điểm niêm yết của Công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.