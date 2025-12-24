Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 của TPBank

close Đăng nhập

Theo cập nhật từ NH Securities Vietnam, trong quý 3, TPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ với mức tăng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nợ xấu và nợ nhóm 2 đều tăng.

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.