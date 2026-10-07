Những tin đồn nào từng khiến Novaland phải lên tiếng?

Từ thông tin liên quan đến các dự án, tình hình tài chính đến nhân sự cấp cao, Novaland nhiều lần lên tiếng trước những tin đồn trong giai đoạn 2022–2026.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã chứng khoán NVL) đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ từ năm 2023 đến nay. Doanh nghiệp bất động sản này từng thừa nhận những biến động vĩ mô, chính sách tín dụng và vướng mắc pháp lý đã gây khó khăn về dòng tiền cho công ty.

Trong khoảng 4 năm trở lại đây, Novaland đối diện với nhiều tin đồn liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngay sau đó, tập đoàn đã phải lên tiếng đính chính các thông tin nhằm tránh những cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Tin đồn về dự án Izumi City và dự án Aqua City sai phạm trong quản lý đất đai vào tháng 10/2022

Hồi tháng 10/2022, Novaland cho hay trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đoạn nội dung "Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế - Công an TP HCM về dự án Izumi City và dự án Aqua City về sai phạm trong quản lý đất đai của Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai (Dona Coop) trước ngày 15/11/2022".

Novaland sau đó khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý xác đáng việc lan truyền nội dung xuyên tạc trên, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, khách hàng, nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, Novaland cũng có văn bản thông báo nội bộ liên quan đến văn bản cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông báo này, Novaland cho hay nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của tập đoàn, tuy nhiên đây là thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và hiện nay dự án này đang được xem xét, giải quyết.

Novaland cho rằng việc chỉ lấy trang cuối của văn bản cũng như cắt dán, lồng ghép nhiều thông tin bình luận không phù hợp, xuyên tạc sự thật về hoạt động tập đoàn đã gây tâm lý hoang mang cho nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, tác động xấu đến hoạt động của tập đoàn.

"Hiện tập đoàn đã làm việc với cơ quan chức năng để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý xác đáng những tổ chức/cá nhân đăng tải, lan truyền những thông tin sai lệch nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên hữu quan", văn bản nêu vào thời điểm xảy ra sự việc.

Tổng thể dự án Aqua City của Novaland. Ảnh: Novaland.

Tin đồn mất khả năng thanh toán và phá sản tháng 11/2022

Tháng 11/2022, Novaland đối mặt với tin đồn mất khả năng thanh toán và phá sản do áp lực đáo hạn trái phiếu lớn và dòng tiền bị thắt chặt.

Ngay sau đó, tập đoàn lập tức phát ra thông báo gửi các nhà đầu tư đính chính về các tin đồn liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp lan truyền trên thị trường.

Khi đó, Novaland cho biết các hoạt động phát hành trái phiếu do Tập đoàn thực hiện về cơ bản tuân thủ các quy định và quy tắc có liên quan tại Việt Nam.

Về hoạt động phát triển dự án, Novaland cùng các đối tác, nhà thầu tiếp tục làm việc để đảm bảo tiến độ bàn giao đúng tiến độ như hợp đồng ký kết.

Tập đoàn khi đó cũng cho biết đang tiếp tục thi công, tiến độ xây dựng ở các siêu dự án bao gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, và các dự án khu dân cư tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Novaland thông tin tiếp tục nỗ lực hết sức để nâng cao sức khỏe tài chính và bàn giao đầy đủ các căn bất động sản theo cam kết với người mua nhà

Novaland khi đó cũng cảnh báo nhà đầu tư, cổ đông không dựa vào các thông tin chưa được xác nhận chính thức trên thị trường liên quan đến tập đoàn. Khi xem xét các rủi ro liên quan, mọi đánh giá về Tập đoàn chỉ nên dựa vào thông tin chính thức hoặc thông tin do Novaland cung cấp.

Tin đồn về ông Bùi Thành Nhơn thôi chức Chủ tịch HĐQT tháng 1/2025

Tháng 1/2025, Novaland cho hay trên một số phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ban lãnh đạo Novaland, đề cập đến việc ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị Tập đoàn từ ngày 20/1.

Khi đó, Novaland khẳng định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư của Novaland, gây xôn xao dư luận.

Theo Novaland, hiện doanh nghiệp này vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ ban lãnh đạo và ông Bùi Thành Nhơn vẫn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Tập đoàn.

“Novaland đang quyết liệt phục hồi, nỗ lực thực hiện các cam kết để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan, vì sự phát triển bền vững”, Novaland nhấn mạnh.

Cập nhật đến hiện tại, ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 23/4/2026, thay thế cho ông Bùi Thành Nhơn. Còn ông Bùi Thành Nhơn chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG vừa được thành lập.

Ông Bùi Thành Nhơn đã thôi chức Chủ tịch HĐQT Novaland từ tháng 4/2026. Ảnh: Novaland.

Tin đồn phá sản tháng 10/2026

Mới đây nhất, ngày 6/10, Novaland một lần nữa đã phát đi thông cáo về tình hình hoạt động của công ty.

Novaland cho biết gần đây đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

“Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty”, Novaland nhấn mạnh.

Thời gian qua, Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Trong thời gian tới, Novaland cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Vì thế, doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Novaland.

“Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin”, công ty khẳng định.

Novaland cũng cảnh báo sẽ bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nếu các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng tiếp tục được đăng tải hoặc phát tán, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và các bên liên quan.