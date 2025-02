Khách quốc tế đến Huế tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ

Trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, doanh thu du lịch tại TP Huế đạt 245 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 69.062 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ 2024.

Ngày 2/2, Sở Du lịch TP Huế cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, (từ 25/1 đến 2/2), lượng khách đến TP ước đạt 150.342 lượt, tăng 36,67% so với cùng kỳ nghỉ Tết 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt 69.062 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ. Còn khách nội địa ước đạt 81.280 lượt khách, tăng 12,98% so với cùng kỳ.

Khách du lịch tăng mạnh, đẩy doanh thu du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ 2024.

Lượng khách lưu trú ở Huế trong dịp Tết đạt 71.110 lượt, tăng 29,3% so với cùng kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn (trong đó khách quốc tế ước đạt 33.451 lượt khách, tăng 7,9% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 37.659 lượt khách, tăng 56,9% so với cùng kỳ).

Công suất phòng lưu trú ước đạt 68%. Cao điểm, thời gian từ ngày mồng 2 đến mồng 4 Tết với công suất phòng một số khách sạn cao sao đạt trên 80%.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế cho biết thời tiết nắng ấm thuận lợi cho việc du xuân đã giúp Huế thu hút đông du khách đến nghỉ lễ. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, chính quyền, ngành du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đã xây dựng nhiều sản phẩm, hoạt động đón Tết cổ truyền an toàn, hấp dẫn đã tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị về văn hóa cổ truyền ngày Tết - Huế.