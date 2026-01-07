Ngành xây dựng "khát" nhân lực, VinCons tuyển tổ trưởng với mức lương 47 triệu đồng/tháng

Nhu cầu nhân lực tăng cao khiến mặt bằng thu nhập ngành xây dựng trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Tại VinCons, vị trí tổ trưởng được trả tới 47 triệu đồng/tháng, mức tương đương trưởng phòng marketing ở nhiều doanh nghiệp, cùng loạt chế độ hỗ trợ hấp dẫn.

VinCons hút nhân công xây dựng với mức lương khủng, cao nhất 47 triệu đồng/tháng

Những ngày đầu năm mới 2026, CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã thông báo tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự xây dựng dự án Làng Vân, TP. Đà Nẵng với mức thu nhập hấp dẫn.

VinCons tuyển dụng vị trí tổ trưởng với mức lương cao nhất lên tới 41 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, vị trí tổ trưởng được chia làm hai bậc, với mức thu nhập dao động từ 32-41 triệu đồng/tháng.

Đối với nhóm thợ tay nghề, những nhân sự làm về cốt thép, cốp pha, bê tông, lanh tô, xây, sơn bả, chống thấm, cán nền… có mức lương thấp nhất là 16 triệu và cao nhất lên tới 27 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm thợ có tay nghề về trát ngoài, thạch cao, ốp lát có mức thu nhập vượt trội từ 19-33 triệu đồng/tháng.

Ngay cả lao động phổ thông (thợ phụ) cũng được hưởng mức lương cố định 14 triệu đồng/tháng.

Các chế độ hỗ trợ đời sống cho nhân sự được quy đổi cụ thể bằng tiền hoặc hiện vật, gồm hỗ trợ ăn ca 3 triệu đồng/tháng, bố trí ký túc xá miễn phí điện nước và đóng đầy đủ các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cùng bảo hiểm tai nạn 24/7. Đặc biệt, người lao động được hưởng 70% lương trong thời gian chờ việc.

Một thông tin hấp dẫn khác là VinCons cam kết “không nợ lương” với thợ và thực hiện thanh toán hai lần mỗi tháng.

Để xác thực thông tin trên, trong vai một công nhân tìm việc làm, phóng viên đã liên hệ với một trong 3 số điện thoại trên tấm pano.

Anh Hải - người phụ trách nhận việc xác nhận thông tin trên tấm pano là đúng: "dự án Làng Vân đang cần tìm công nhân với mức lương 14 triệu/tháng cho vị trí thợ phụ và không yêu cầu kinh nghiệm. Trong khi các vị trí khác đều yêu cầu kinh nghiệm với mức lương cao nhất cho chức Tổ trưởng là 47 triệu đồng/tháng".

Anh Hải cũng nói thêm, thợ phụ chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và sau một thời gian cũng sẽ có tay nghề, lúc đó mức lương sẽ khác.

"Tiền hỗ trợ ăn ca 3 triệu đồng/tháng là áp dụng với tất cả công nhân, không phân biệt vị trí", anh Hải bổ sung thêm:

VinCons tuyển thợ xây dựng tại dự án Làng Vân, Đà Nẵng.

Không những ở Đà Nẵng, VinCons còn tiếp tục đăng thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại dự án Vũ Yên, TP. Hải Phòng - nơi Vinhomes (thuộc Vingroup) đang phát triển dự án quy mô tỷ USD Vinhomes Royal Island có quy mô gần 900ha. Trong đó, công nhân mảng xây dựng có mức thu nhập từ 14 – 26 triệu đồng/tháng. Còn Tổ trưởng sẽ được hưởng mức lương cao nhất lên tới 41 triệu đồng/tháng.

Các chế độ phúc lợi cũng được áp dụng như: hỗ trợ tiền ăn 3 triệu đồng/tháng, ở miễn phí tại ký túc xá, được đóng bảo hiểm, hưởng lương chờ việc, thưởng Tết... Thông báo cũng nhấn mạnh lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cơ bản.

Poster tuyển dụng của VinCons cho các dự án. Ảnh: VinCons.

Theo công bố tháng trước, nhằm hiện thực hóa kế hoạch thi công phát triển các đại đô thị thông minh, đại dự án công nghiệp, các khu phức hợp thương mại – dịch vụ trị giá hàng tỷ USD trên toàn quốc, VinCons đang mở đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 100.000 công nhân thuộc nhiều nhóm nghề: xây - trát – ốp – lát – sơn bả – cốt thép – bê tông – thạch cao – điện – cấp thoát nước – phòng cháy chữa cháy – điều hòa – hàn.... Địa điểm làm việc trải rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh….

Trong thông cáo báo chí phát đi, ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc VinCons chia sẻ: “Đợt tuyển dụng 100.000 công nhân lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của các dự án trọng điểm, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VinCons trong việc đồng hành cùng sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.”

Theo giới thiệu, VinCons là công ty con 100% vốn của Vinhomes, được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ hiện tại là 1.000 tỷ đồng. Công ty này đóng vai trò tổng thầu cho các dự án quy mô lớn do Vingroup và Vinhomes phát triển.

Nhà thầu này từng thi công dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3 (Hưng Yên), Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.

Giai đoạn 2025-2030, Vincons đặt mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại hàng đầu Việt Nam, tiến tới vươn tầm khu vực.

Lương tổ trưởng tại VinCons tương đương cấp bậc trưởng, phó phòng các ngành nghề văn phòng

Quay trở lại mức lương công nhân và Tổ trưởng mà VinCons đưa ra, để hình dung ra con số, hãy nhìn sang các ngành nghề khác.

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026 do nền tảng công nghệ tuyển dụng TopCV công bố mới đây, ngành công nghệ thông tin, viễn thông, Internet có mức lương trung vị cao nhất.

Cụ thể, ở cấp bậc trưởng, phó phòng, mức lương trung vị đạt khoảng 53,6 triệu đồng/tháng trước thuế. Trong khi đó, các lĩnh vực như kinh doanh, marketing, sản xuất hay thiết kế chỉ dao động khoảng 39–40 triệu đồng ở cùng vị trí.

Báo cáo này được phân tích và tổng kết dựa trên kết quả khảo sát với hơn 3.000 đại diện tuyển dụng từ doanh nghiệp và người lao động thuộc đa dạng lĩnh vực và nhóm ngành nghề trong quý III/2025.

Và “trung vị” ở đây là giá trị đứng chính giữa trong dãy số. Ví dụ có 99 công ty được xếp theo thứ tự lương từ cao đến thấp, thì trung vị là mức lương của công ty trả lương cao thứ 50. Trong các thống kê có sự chênh lệch lớn giữa số cao nhất và số thấp nhất, số trung vị thường được dùng vì thể hiện rõ bức tranh hơn số trung bình.

Như vậy có thể vị trí Tổ trưởng xây dựng mà VinCons đang tuyển dụng có mức lương tương đương với cấp bậc trưởng, phó phòng của các ngành nghề kinh doanh, marketing, sản xuất hay thiết kế.

Những ông lớn nhà thầu khác đang có bao nhiêu công nhân?

Không chỉ mức lương, quy mô 100.000 công nhân của VinCons đang dự kiến tuyển dụng cũng là con số khổng lồ đối với ngành xây dựng.

Chẳng hạn, nếu đặt lên bàn cân so sánh với CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) – doanh nghiệp được coi là lớn nhất ngành, cho thấy tập đoàn này đang có khoảng 30.000 công nhân đang làm việc tại công trường trên toàn quốc.

Đây là thông tin được Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov chia sẻ tại sự kiện Lễ trao học bổng Coteccons - Saigon Times Foundation 2025 vào đầu tháng 8/2025. Tức là nhu cầu của VinCons đang gấp hơn 3 lần số công nhân hiện tại của anh cả ngành xây dựng.

Coteccons là nhà thầu hàng đầu trong ngành xây dựng. Ảnh minh họa: Coteccons.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) cũng là nhà thầu xây dựng top đầu ngành. Theo báo cáo thường niên năm 2024, HBC báo cáo có 1.262 nhân sự (đã bao gồm nhân sự quản lý, gián tiếp và công nhân cơ hữu – công nhận được ký hợp đồng dài hạn). Con số này chưa bao gồm những công nhân làm thời vụ thuê ngoài.

Cơ cấu lao động của Xây dựng Hòa Bình theo năm. Nguồn: Báo cáo thường niên 2024.

Hay trường hợp của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhật khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG), nhà thầu này công bố trong báo cáo thường niên năm 2024 có gần 7.300 lao động, trong đó 3.684 là lao động thời vụ. Thu nhập bình quân/tháng của người lao động tại đây là 17 triệu đồng/tháng.

Hiện tại ngành xây dựng đang “khát” nhân sự. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cũng thừa nhận ngành xây dựng đang phải đối diện với không ít thách thức về vấn đề thiếu hụt nhân sự lớn.

Hằng năm ngành xây dựng đang cần bổ sung thêm 400.000–500.000 lao động để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến năm 2030, số lao động trong ngành có thể tăng từ 12 đến 13 triệu người. Hiện công nhân ngành xây dựng chủ yếu gồm lao động ngắn hạn, làm việc theo thời vụ, công trình, dự án và phần lớn không có tay nghề, chưa qua đào tạo, chiếm khoảng 75% tổng lực lượng ngành.