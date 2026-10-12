Anduril ra mắt tên lửa phòng không kiểu module Steelfin, hướng tới sản xuất hàng loạt

Công ty khởi nghiệp quốc phòng Mỹ Anduril Industries ngày 12/10 công bố dòng tên lửa phòng không module mang tên Steelfin, sử dụng cấu trúc thiết kế thống nhất, cho phép kết hợp các tầng đẩy và bộ phận đánh chặn cuối khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Tính năng tương đương nhưng giá thành rẻ hơn các loại tên lửa đánh chặn hiện có

Anduril đặt mục tiêu trong thời gian ngắn nâng sản lượng lên hàng nghìn quả mỗi năm, đáp ứng nhiều loại mối đe dọa trên không, từ máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đến vũ khí siêu vượt âm.

Theo trang tin quân sự Mỹ The War Zone, Anduril muốn tận dụng thiết kế và quy trình sản xuất dùng chung để các phiên bản tên lửa đánh chặn khác nhau có thể sử dụng chung linh kiện và dây chuyền sản xuất.

Steelfin có cấu trúc hai tầng: tầng đầu là tên lửa đẩy, tầng thứ hai là phần thân tên lửa đánh chặn ở giai đoạn cuối. Các cấu hình khác nhau có thể dùng chung thân, hệ thống điện tử hàng không, phần mềm điều khiển bay và giao diện kết nối, sau đó được điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thiết kế tên lửa Steelfin bao gồm hai phương thức tiêu diệt mục tiêu: đánh trúng trực tiếp (hit-to-kill) và phá hủy bằng mảnh văng. Anduril hiện dự kiến sử dụng các tầng đẩy có đường kính 10 inch, 18 inch và 21 inch, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ và bệ phóng khác nhau.

Anduril cho biết Steelfin được thiết kế để tương thích với nhiều bệ phóng và hệ thống điều khiển hỏa lực, bao gồm bệ phóng M903A2 của hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 của tổ hợp chiến đấu Aegis và hệ thống tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất Typhon. Công ty cũng đề xuất phương án nạp nhiều tên lửa Steelfin vào một ống phóng Mk 41, qua đó tăng số lượng đạn đánh chặn có thể mang theo.

Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) Mk41 trên tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald (DDG-62). Ảnh: TWZ,

Ông Steve Milano, lãnh đạo Anduril, cho biết phiên bản Steelfin cao cấp sẽ có giá thấp hơn tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối THAAD, thường được gọi là hệ thống THAAD hay “lá chắn THAAD” đang được sử dụng.

Ông tuyên bố Steelfin có thể thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ đánh chặn trong phạm vi tác chiến của THAAD với chi phí chỉ bằng “một phần nhỏ” so với hệ thống này.

Đối với cấu hình được thiết kế cho các nhiệm vụ của hệ thống Patriot, Milano cho biết giá thành Steelfin sẽ thấp hơn một nửa so với tên lửa đánh chặn Patriot, trong khi vẫn đạt khoảng 80% năng lực thực hiện các nhiệm vụ tương ứng.

Ở cấu hình thấp hơn, ông cho rằng Steelfin có thể đạt hơn 80% năng lực của tên lửa SM-2 thuộc dòng Standard, nhưng chi phí chỉ bằng khoảng một phần ba.

Để so sánh, một tên lửa đánh chặn THAAD có giá khoảng 15,5 triệu USD. Theo dự toán ngân sách mới nhất của Lục quân cho năm tài chính 2027, giá thành của mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện nay vào khoảng 5,3 triệu USD. Trong khi đó, giá của một tên lửa đánh chặn SM-2 Block IIIC, phiên bản tiên tiến nhất hiện đang được sử dụng, là khoảng 2,5 triệu USD.

Hệ thống THAAD phóng đạn, tên lửa có giá lên tới 15,5 triệu USD/quả. Ảnh: TWZ.

“Đây là một hệ thống mở, vì vậy khả năng sử dụng các động cơ tên lửa khác nhau, các đầu dò khác nhau, khả năng thay thế các thành phần này, khả năng cấu hình lại hệ thống cho nhiều mối đe dọa khác nhau là một tính năng mà chúng tôi đã tích hợp vào hệ thống này,” Christian Brose, chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược của Anduril, giải thích. Ông đã phát biểu với các thành viên truyền thông, bao gồm cả TWZ , trước thềm lễ ra mắt chính thức của Steelfin.

Ông Christian Brose cho biết Anduril đã phát triển Steelfin trong nhiều năm với sự đầu tư từ nhiều khách hàng và đã hoàn thành thử nghiệm đạn đạo bằng cách sử dụng các phương tiện bay đại diện. Việc thử nghiệm bay các biến thể của Steelfin dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2027.

Mục tiêu trước mắt của công ty là nâng sản lượng Steelfin lên hàng nghìn quả mỗi năm. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là tham vọng sản xuất, và Anduril chưa cung cấp lịch trình sản xuất chi tiết hoặc số lượng hợp đồng cụ thể nào cho thấy họ có thể đạt được quy mô đó nhanh đến mức nào.

Cấu trúc phần đầu đạn Steelfin. Ảnh: TWZ.

Biện pháp giải quyết vấn đề thiếu tên lửa phòng không

Thông báo này được Anduril đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tìm cách mở rộng kho vũ khí phòng không để đối phó với nhiều mối đe dọa ngày càng đa dạng, từ máy bay không người lái giá rẻ đến tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí cơ động tiên tiến, bao gồm cả vũ khí siêu thanh. Kinh nghiệm gần đây từ Ukraine và Trung Đông cho thấy rõ ràng rằng thách thức không chỉ đơn thuần là phát triển các tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đó, mà còn là sản xuất đủ số lượng để duy trì hoạt động mà không làm cạn kiệt kho vũ khí đắt tiền hơn.

Việc sử dụng các tên lửa đánh chặn cao cấp để chống lại các mối đe dọa tương đối rẻ tiền có thể nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn cung hạn chế, như đã xảy ra ở Trung Đông, đặc biệt là ngay cả khi các cuộc giao chiến là cần thiết để bảo vệ nhân viên và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Một loạt các vũ khí phòng thủ đa dạng hơn, phù hợp với các mối đe dọa và yêu cầu giao chiến khác nhau, có thể giúp giảm bớt gánh nặng đó.

Công ty cho biết dòng sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng các nhiệm vụ từ phòng thủ điểm và phòng không tích hợp cấp thấp đến phòng thủ tên lửa đạn đạo cấp cao. Họ cũng xác định tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh nằm trong số các mối đe dọa mà dòng sản phẩm này được thiết kế để đối phó. Nhìn chung, đây là một mục tiêu vô cùng tham vọng và chưa từng được thực hiện ở mức độ này trước đây.

Tầng đẩy của tên lửa Steelfin. Ảnh: TWZ.

Thông báo không nêu rõ biến thể nào sẽ giải quyết từng mối đe dọa cụ thể, cũng như không cung cấp phạm vi tác động và số liệu hiệu suất để đánh giá những tuyên bố đó.

Ông Brose đã làm rõ rằng tầm bay khác nhau mà các biến thể Steelfin đạt được sẽ phụ thuộc vào kích thước của tên lửa đẩy. “Hiện tại, chúng tôi đang xem xét tích hợp trên các tên lửa đẩy 10 inch, 18 inch và 21 inch, nhưng chúng tôi cũng đang xem xét các cấu hình bốn tên lửa và hai tên lửa cho Hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 cũng như các cấu hình lắp đặt khác nhau, điều này đồng nghĩa với tầm bay và độ cao khác nhau”.

Theo LTN, TWZ