Rộ tin Đại sứ Mỹ được đại gia bao máy bay, khách sạn xa xỉ, Nhà Trắng đau đầu xử lý

Bản ghi âm cho thấy Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle khoe quan hệ thân thiết với các tài phiệt Hy Lạp và đề cập những chuyến đi xa xỉ do họ hỗ trợ. Vụ việc xuất hiện giữa lúc Bộ Ngoại giao Mỹ điều tra khả năng bà nhận quà tặng hoặc ưu đãi từ doanh nhân tư nhân.

Bản ghi âm cuộc trò chuyện cho thấy bà Kimberly Guilfoyle, tân Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, khoe có quan hệ thân thiết với hai tỷ phú Hy Lạp và được họ hỗ trợ các chuyến đi xa xỉ khắp thế giới. Trong cuộc trò chuyện, bà cũng tức giận vì không có tên trong danh sách khách mời một bữa tối dành cho Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, và tìm cách nhờ một doanh nhân Mỹ giúp mình tham dự.

Theo những người nghe cuộc trò chuyện và bản ghi âm được tờ Wall Street Journal xem xét, bà Guilfoyle đã khoe các mối quan hệ với giới doanh nhân giàu có của Hy Lạp tại Davos hồi tháng 1/2026, đồng thời khẩn thiết nhờ một doanh nhân Mỹ có tên trong danh sách khách mời giúp bà được vào dự tiệc.

“Ông biết đấy, tôi có thể mang cả thế giới đến cho ông. Ông xứng đáng được như vậy”, bà nói trong bản ghi âm. Ở một đoạn khác của cuộc trao đổi, bà tuyên bố: “Tôi sẽ giúp ông kiếm được rất nhiều tiền”.

Bà Guilfoyle tỏ ra giận dữ vì không được mời dự bữa tối do Greek House Davos tổ chức. Nhắc đến người đứng ra tổ chức sự kiện, bà nói: “Không thể nào lại không có Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp đến dự. Bà ta đáng lẽ phải quỵ lụy tôi mới đúng”.

Cuối cùng, bà Guilfoyle vẫn có được một chỗ vào phút chót. Bà Irene Vantaraki, Chủ tịch Greek House Davos, cho biết nhóm tổ chức “đã phải xử lý một cuộc khủng hoảng nhỏ ảnh hưởng đến một số khách mời cấp cao”, đồng thời thừa nhận “một số người đã thất vọng”. Theo bà Vantaraki, bà Guilfoyle đã cư xử “nhã nhặn và kín đáo”, sau đó rời bữa tối sớm.

Hai tài phiệt Hy Lạp hỗ trợ các chuyến đi xa xỉ

Trong bản ghi âm, bà Guilfoyle xác nhận đã đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào tháng 1/2026 bằng máy bay riêng cùng ông Alexandros Exarchou, Tổng giám đốc Aktor Group, tập đoàn xây dựng của Hy Lạp.

Theo các bài điều tra trước đó của Wall Street Journal, bà Guilfoyle từng khuyến khích chính phủ một số nước, từ Bulgaria đến Albania, hợp tác kinh doanh với ông Exarchou và mua khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ trị giá hàng tỷ USD thông qua công ty của doanh nhân này. Trong bản ghi âm, bà gọi ông Exarchou là “người của tôi”.

Ông Exarchou không phải doanh nhân duy nhất hỗ trợ các chuyến đi của nữ đại sứ. Bà cho biết dự định bay đến Paris vào cuối tháng 1 cùng ông Nikolas Tsakos, một tỷ phú ngành vận tải biển của Hy Lạp, để tham dự buổi trình diễn thời trang của vợ ông. Hai người cũng đã dành một phần kỳ nghỉ cuối năm bên nhau tại Gstaad, khu nghỉ dưỡng siêu sang ở Thụy Sĩ.

Guilfoyle cùng ông trùm vận tải biển Hy Lạp Nikolas Tsakos và Carla Bruni tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 1. Ảnh: Getty.

“Tôi gặp Nikos mỗi ngày”, bà nói trong bản ghi âm. “Tôi sẽ bay cùng ông ấy đến Paris. Tôi ở bên ông ấy cả tuần… Ông ấy yêu quý tôi. Tôi đã đón Giáng sinh cùng ông ấy, rồi cả năm mới nữa. Ở Gstaad. Gần như đi đâu cũng cùng nhau”.

Theo những người am hiểu sự việc, khi bà Guilfoyle lưu trú tại khách sạn Four Seasons Hotel George V ở Paris, hóa đơn do ông Tsakos chi trả. Đây là khách sạn được nhiều ngôi sao Hollywood cùng các nhà lãnh đạo châu Phi và Trung Đông ưa chuộng. Ông Tsakos là Tổng giám đốc Tsakos Energy Navigation, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển.

Sau sự kiện, bà Guilfoyle đăng 20 bức ảnh lên Instagram, nơi bà có khoảng 2 triệu người theo dõi. Trong các bức ảnh, bà diện nhiều bộ váy hàng hiệu, trong đó có hai bộ chụp cùng ông Tsakos.

Thông tin ông Tsakos chi trả chi phí đi lại và lưu trú cho bà Guilfoyle chưa từng được công bố trước đó. Ông Tsakos và vợ không phản hồi đề nghị bình luận. Aktor Group từ chối bình luận thông qua các luật sư. Các luật sư của Aktor trước đó khẳng định bà Guilfoyle không quảng bá trái quy định cho lợi ích thương mại của công ty.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Athens cho biết sự nghiệp của bà Guilfoyle, cả trong lẫn ngoài khu vực công, được dẫn dắt bởi “những giá trị sâu sắc và bền vững”. Theo người phát ngôn, bà đã “tuân thủ đầy đủ các quy định về đạo đức và khai báo quà tặng của Bộ Ngoại giao Mỹ”.

“Những cáo buộc chưa được chứng minh này chỉ nhằm gây xao nhãng khỏi những công việc quan trọng mà bà đang thực hiện tại Hy Lạp và khu vực Đông Địa Trung Hải”, người phát ngôn nói.

Chính quyền Trump cân nhắc tương lai của nữ đại sứ

Những tiết lộ mới xuất hiện khi các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận cách xử lý bà Guilfoyle. Từng có thời điểm bà dự kiến kết hôn với con trai Tổng thống, nhưng hiện bà đang trở thành một gánh nặng chính trị tiềm tàng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo các trợ lý, giới chức chính quyền đang cân nhắc liệu có nên miễn nhiệm bà hay không, và Tổng thống Trump dự kiến sớm đưa ra quyết định.

Một người am hiểu sự việc cho biết Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra liệu bà Guilfoyle có nhận quà tặng hoặc những ưu đãi từ các doanh nhân tư nhân hay không.

Hôm thứ Tư tuần trước, Wall Street Journal công bố các tin nhắn cho thấy bà Guilfoyle đã đề nghị một nhà tài trợ của ông Trump chuyển 100.000 USD vào tài khoản American Express của bà. Đổi lại, bà đề nghị hỗ trợ để chính quyền ông Trump xem xét các vấn đề thuế và pháp lý cá nhân của nhà tài trợ này.

Một luật sư của bà Guilfoyle bác bỏ tính xác thực của các tin nhắn nhưng không đưa ra thông tin cụ thể để giải thích thêm.

Rời Nhà Trắng hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump nói với các phóng viên về những thông tin liên quan đến bà Guilfoyle: “Tôi vừa mới nghe chuyện đó. Thật đáng tiếc. Ý tôi là, tôi không biết. Bà ấy là một đại sứ… Bà ấy luôn rất tốt bụng”.

Ông Guilfoyle và Ngoại trưởng Marco Rubio tại sân bay quốc tế Eleftherios Venizelos gần Athens hôm 8/10. Ảnh: WSJ.

Tuần trước, bà Guilfoyle đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc những ủy ban đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Họ kêu gọi Bộ Ngoại giao xem xét hành vi của bà sau cuộc điều tra trước đó của The Wall Street Journal, trong đó tiết lộ nữ đại sứ đã tìm cách quảng bá cho Aktor – doanh nghiệp có tổng giám đốc đưa bà đến Davos bằng máy bay riêng.

Những tiết lộ liên tiếp đã gây xáo trộn tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao. Trong nhiều ngày, bà Guilfoyle chủ động liên hệ với những người trong và gần chính quyền, phủ nhận việc gửi các tin nhắn đề nghị hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ họ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio biết về các tin nhắn này thông qua đề nghị bình luận của Wall Street Journal khi ông đang trên máy bay tới Athens. Tại đây, ông dự kiến có bài phát biểu trước khu vực Acropolis về chủ đề “liệu phương Tây có giữ được vị trí dẫn đầu thế giới hay không”.

Theo những người am hiểu các cuộc thảo luận, các trợ lý của ông Rubio tỏ ra thất vọng và lo ngại những tiết lộ về bà Guilfoyle sẽ lấn át bài phát biểu quan trọng của ngoại trưởng. Bà Guilfoyle đã tham dự nhiều sự kiện cùng ông Rubio trong chuyến thăm.

Tuy nhiên, khi rời Athens hôm thứ Năm, ông Rubio từ chối bình luận về các đoạn tin nhắn mà Wall Street Journal đưa tin. “Chúng tôi không xử lý những việc như thế này trong một cuộc họp báo trên đường băng tại nước ngoài chỉ vì các ông viết một bài báo”, ông nói với phóng viên. Bà Guilfoyle có mặt trên đường băng để tiễn ông.

Khi được hỏi về các thông tin trên hôm thứ Sáu, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không đưa ra lập trường cụ thể. “Đây là những cáo buộc. Hãy chờ xem sự thật là gì. Và rõ ràng, nếu có điều gì sai trái xảy ra, những người liên quan phải chịu hậu quả”, ông nói.

Một số cựu quan chức chính quyền ông Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng bà Guilfoyle sẽ phải chịu hậu quả. Bà Stephanie Grisham, cựu phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, viết trên mạng xã hội X rằng bà Guilfoyle “biết quá nhiều về gia đình Trump và nhóm thân cận của họ”, đồng thời cho rằng những người trong thế giới chính trị của ông Trump có thể muốn giữ bà ở khoảng cách xa.

Các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều tra

Trong những ngày gần đây, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu điều tra bà Guilfoyle, cách chức bà khỏi vị trí đại sứ hoặc thực hiện cả hai biện pháp.

Trong thư gửi bà Guilfoyle hôm thứ Sáu, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang New York và là nghị sĩ cấp cao nhất của đảng này trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, yêu cầu tiến hành một cuộc “điều tra ngay lập tức” về khả năng nữ đại sứ vi phạm các luật liên bang liên quan đến hối lộ và tham nhũng trong khu vực công.

Ông Meeks đồng thời đề nghị Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao điều tra liệu bà Guilfoyle có vi phạm luật liên bang, quy định của bộ hoặc các yêu cầu về đạo đức công vụ hay không.

Trong một bức thư gửi bà Guilfoyle hôm thứ Năm, Hạ nghị sĩ Robert Garcia, nghị sĩ cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, nhận định hành vi được đưa tin “làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về tham nhũng trong khu vực công và an ninh quốc gia”. Ông yêu cầu bà cung cấp hồ sơ tài chính cùng bản sao các trao đổi với một số quan chức chính phủ liên quan.

Kimberly Guilfoyle là ai? Kimberly Guilfoyle là cựu người dẫn chương trình truyền hình, luật sư và nhà vận động chính trị người Mỹ. Bà hiện giữ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, nhưng được công chúng chú ý nhiều năm qua không chỉ vì sự nghiệp mà còn bởi mối quan hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump. Từng đính hôn với con trai ông Trump: Guilfoyle bắt đầu hẹn hò với Donald Trump Jr. vào năm 2018 và đính hôn với con trai cả của ông Trump năm 2020. Hai người chia tay vào cuối năm 2024.

Guilfoyle bắt đầu hẹn hò với Donald Trump Jr. vào năm 2018 và đính hôn với con trai cả của ông Trump năm 2020. Hai người chia tay vào cuối năm 2024. Gương mặt quen thuộc trên truyền hình Mỹ: Bà từng làm công tố viên tại California, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền thông và trở thành người dẫn chương trình, bình luận viên của Fox News.

Bà từng làm công tố viên tại California, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền thông và trở thành người dẫn chương trình, bình luận viên của Fox News. Hoạt động tích cực trong chính trường Cộng hòa: Guilfoyle là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump, từng tham gia vận động tranh cử và gây quỹ cho phe Cộng hòa.

Guilfoyle là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump, từng tham gia vận động tranh cử và gây quỹ cho phe Cộng hòa. Được bổ nhiệm làm đại sứ: Tổng thống Trump đề cử bà làm Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp vào tháng 12/2024. Bà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 9/2025 và trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Theo WSJ