Phó thủ tướng Thường trực nêu 3 "điểm nghẽn" lớn của thị trường bất động sản

Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân, trong khi tồn kho bất động sản có xu hướng tăng và nhiều dự án còn vướng mắc kéo dài. Đây là những điểm nghẽn được Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu tại phiên họp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 13/10.

Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân

Theo Báo Chính phủ, đánh giá tình hình hiện nay, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng dù đạt được những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập trung ở ba vấn đề lớn.

Trước hết, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. Trong khi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương năm 2026 là hơn 97.000 căn, 9 tháng đầu năm, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Thứ hai, giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho để có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở.

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP.

Trao đổi về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nguyên tắc "một việc chỉ giao một cơ quan, một tổ chức", đồng thời phải cá thể hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, Phó thủ tướng lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được địa phương chủ động giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền bộ, ngành phải được các bộ, ngành xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng hoặc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết.

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, Phó thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ đang thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án mới.

Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của các hiệp hội, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Phó thủ tướng Thường trực cho rằng bảo đảm nhu cầu có nhà ở là vấn đề hết sức quan trọng, cần được quan tâm giải quyết bằng những chính sách, giải pháp thiết thực.

Nhà ở xã hội đạt 91% mục tiêu đề án 1 triệu căn

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng ban hành 2 công điện, tổ chức 18 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Cả nước hiện có 2.221 dự án bất động sản được thống kê, với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,9 triệu tỷ đồng. Trong quý III/2026, thị trường ghi nhận khoảng 92.000 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư và đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II, song vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung vào những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III vào khoảng 52.000 căn, lô đất, nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý đây mới là lượng bất động sản tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Bên cạnh đó, thị trường còn lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô khoảng 911.000 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành với khoảng 217.000 căn; 293 dự án đang triển khai xây dựng với khoảng 363.000 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với khoảng 331.000 căn.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý III, cả nước hoàn thành khoảng 8.000 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành khoảng 18.000 căn, vượt 5% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô khoảng 86.000 căn, trong đó gần 34.000 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.

Tín dụng bất động sản vượt 5,2 triệu tỷ đồng

Báo cáo về tín dụng bất động sản, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,23 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Đối với các chương trình cho vay nhà ở xã hội, dư nợ đạt hơn 51.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hơn 26.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại cho vay hơn 25.000 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 đã được mở rộng từ 120.000 tỷ đồng lên hơn 153.000 tỷ đồng, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Đến ngày 31/8, tổng số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.000 tỷ đồng, trong khi doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cuối năm 2025. Trong số vốn đã giải ngân, khoảng 15.000 tỷ đồng dành cho chủ đầu tư và 2.500 tỷ đồng dành cho người mua nhà.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, đầu tư bất động sản có tính chất dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn ngắn hơn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản. Vì vậy, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tạo nguồn vốn trung và dài hạn bền vững cho thị trường.

Trên cơ sở các báo cáo, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp nêu cụ thể những bất cập, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.