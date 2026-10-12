Quan chức từng bị chỉ trích vì ứng phó Covid-19 tại Vũ Hán lĩnh án tù vì tham nhũng

Cựu thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng bị kết án 14 năm tù vì nhận hối lộ hơn 60,5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 9 triệu USD. Ông từng bị chỉ trích vì chính quyền thành phố chậm công bố thông tin về dịch Covid-19 vào cuối năm 2019.

Cựu thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng, người từng bị chỉ trích vì cách xử lý ban đầu đối với đợt bùng phát Covid-19, đã bị kết án 14 năm tù vì tội tham nhũng.

Theo Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, ông Chu đã lợi dụng nhiều chức vụ đảm nhiệm trong giai đoạn 2003–2025, bao gồm Bí thư Thành ủy Hoàng Thạch, Thị trưởng Vũ Hán và Phó Tỉnh trưởng Hồ Bắc, để “giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc nhận thầu dự án, hoạt động kinh doanh và xin phê duyệt hành chính”.

Đổi lại, ông nhận tiền mặt và tài sản có tổng trị giá hơn 60,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 233 tỷ đồng), tòa án cho biết.

Phiên tòa xét xử vụ án diễn ra ngày 9/7. Tòa xác định số tiền nhận hối lộ ở mức “đặc biệt lớn” và tuyên ông Chu phạm tội nhận hối lộ.

Ngoài án tù, cựu quan chức này còn bị phạt 5 triệu nhân dân tệ. Tòa án cho biết ông Chu đã thú nhận hành vi phạm tội và nộp lại các khoản thu lợi bất chính, qua đó được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tháng 7 năm ngoái, ông Chu bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của nước này, điều tra.

Ông Chu, 64 tuổi, từng thăng tiến đều đặn trong hệ thống chính trị tại quê nhà Hồ Bắc. Tháng 5/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh. Đến tháng 9 cùng năm, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm thị trưởng thành phố.

Khi virus corona lần đầu được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019, chính quyền thành phố đã chậm công bố thông tin về sự xuất hiện của virus. Quyết định này sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích rộng rãi.

Vũ Hán chỉ bắt đầu phong tỏa sau cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc (ngày 20/1/2020) ba ngày. Tại cuộc họp, chính quyền trung ương yêu cầu các cấp chính quyền địa phương chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Cuối tháng 1/2020, ông Chu nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV): “Với tư cách là một quan chức chính quyền địa phương, tôi chỉ có thể công bố thông tin sau khi tiếp nhận và được cho phép”.

Ông cũng bảo vệ quyết định cho phép hơn 40.000 người tham dự một sự kiện cộng đồng mừng Tết Nguyên đán vào đầu tháng đó, sự kiện được cho là đã góp phần làm virus lây lan.

Ông Chu cho biết bản thân và ông Mã Quốc Cường, cựu Bí thư Thành ủy Vũ Hán, “sẵn sàng từ chức để xoa dịu dư luận” ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tháng 2/2020, ông Mã bị miễn nhiệm cùng ông Tưởng Siêu Lương, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc.

Tuy nhiên, ông Chu vẫn giữ chức thị trưởng Vũ Hán đến năm 2021, trước khi từ chức. Sau đó, ông tiếp tục tham gia các ủy ban cấp tỉnh và cấp quốc gia thuộc cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.

Ông Tưởng Siêu Lương cũng đã bị kết tội nhận hối lộ và lĩnh án tử hình hoãn thi hành vào tháng 8.

Đầu năm nay, ông xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về chống tham nhũng do CCTV thực hiện, trong đó thừa nhận đã nhận tiền từ một doanh nhân để đổi lấy việc giúp đỡ người này trong hơn một thập kỷ.

Những nhân vật cấp cao mới nhất bị cuốn vào chiến dịch chống tham nhũng kéo dài của Trung Quốc là hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc. Cả hai bị tuyên án tử hình hoãn thi hành vào tháng 5.

Theo SCMP