Thủ tướng: Hưng Yên cần phấn đấu thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo báo Chính phủ, tại Hội nghị, các cơ quan đã công bố quyết định của Thủ tướng thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho Hưng Yên.

Theo Thủ tướng, công tác quy hoạch không chỉ nhằm tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà còn phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: VGP.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp nhất không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa phát triển rộng mở hơn.

Hưng Yên có vị trí thuận lợi khi vừa gắn với Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và thị trường lớn.

Tỉnh có nền tảng công nghiệp với các khu công nghiệp như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình; đồng thời có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và thủy sản. Thủ tướng cho rằng lợi thế căn cơ, bền vững nhất của Hưng Yên vẫn là con người, với truyền thống văn hóa, hiếu học, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

GRDP 9 tháng tăng 11,22%

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Toàn tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đạt trên 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng biểu dương những kết quả này, đồng thời nhấn mạnh quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện mới là yếu tố quyết định. Quy hoạch dù có tầm nhìn và khát vọng đến đâu cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu tỉnh quán triệt 4 quan điểm phát triển và tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phát triển dựa trên liên kết vùng, khoa học và công nghệ

Về quan điểm phát triển, Thủ tướng yêu cầu trước hết phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Hưng Yên cần chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng; tham gia hiệu quả vào chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực. Việc phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực, mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn.

Thứ ba, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo; từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.



Thứ tư, lấy con người làm trung tâm và chủ thể, văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh; phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự hình thành không gian phát triển chung sau hợp nhất. Tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Cùng với đó, cần xác định rõ vai trò của từng khu vực, trung tâm và hành lang kinh tế; công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải và điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án.



“Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Tỉnh cần đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị, trung tâm sản xuất và dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển, đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển mới.



Thủ tướng đồng thời yêu cầu phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng.

Hưng Yên cần phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa và sinh thái; phát huy tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Song song với phát triển kinh tế, Hưng Yên phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương; bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là vì con người, để người dân được thụ hưởng thành quả.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt và còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể. Tỉnh cần ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Hưng Yên triển khai quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để tỉnh phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn nhìn nhận Hưng Yên không chỉ qua những lợi thế hiện có mà còn qua không gian phát triển mới đang hình thành, với khả năng kết nối trực tiếp với Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển.



Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.



