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Nga tố phương Tây sử dụng chiến tranh kinh tế "phi pháp" để đè bẹp các đối thủ

Huyền Chi
Huyền Chi

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây ngày càng sử dụng trừng phạt, thuế quan và các biện pháp cưỡng ép kinh tế để kiềm chế Nga cùng những đối thủ địa chính trị. Ông cho rằng các hành động này đang phá vỡ chính mô hình toàn cầu hóa mà phương Tây từng thúc đẩy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự cuộc họp các ngoại trưởng G20 tại Atlanta, Mỹ, ngày 30/10. Ảnh: Getty.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự cuộc họp các ngoại trưởng G20 tại Atlanta, Mỹ, ngày 30/10. Ảnh: Getty.

Phương Tây ngày càng sử dụng các biện pháp gây sức ép kinh tế trái luật nhằm làm suy yếu Nga và những đối thủ khác tại châu Á cũng như các nước Nam bán cầu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố.

Trong bài bình luận đăng trên nhật báo kinh tế Kommersant hôm 10/11, ông Lavrov cảnh báo nền kinh tế thế giới đang “ngày càng trở thành đấu trường đối đầu, nơi các cuộc chiến thương mại được phát động nhằm kiềm chế những đối thủ địa chính trị”.

Ông cho rằng “tư duy thực dân” đang thúc đẩy các cường quốc phương Tây tước đi của những quốc gia khác “quyền tham gia quản trị toàn cầu tương xứng với vị thế của họ trong các vấn đề quốc tế”.

Theo Ngoại trưởng Nga, các biện pháp cưỡng ép kinh tế, bao gồm áp thuế quan, trừng phạt, tịch thu tài sản nước ngoài, thao túng tiền tệ và tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, đã “đạt đến quy mô chưa từng có”.

“Các thị trường đang bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn bởi kiểu hành xử bất chấp luật pháp quốc tế vì mục tiêu địa chính trị này”, ông Lavrov viết.

Ông Lavrov dẫn vụ đánh bom đường ống Nord Stream hồi tháng 9/2022 làm ví dụ. Đây là hai tuyến đường ống được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic. Ngoại trưởng Nga cáo buộc vụ phá hoại được thực hiện “dưới sự chỉ đạo của những đầu mối điều hành tại London”.

Ông cũng ví việc các nước phương Tây thu giữ những tàu chở dầu có liên hệ với Nga như hành vi cướp biển.

Theo ông Lavrov, những hành động như vậy trên thực tế đang “phá bỏ chính mô hình toàn cầu hóa mà phương Tây từng xây dựng và thúc đẩy trong nhiều thập kỷ, coi đó là hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu lý tưởng”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga khẳng định Moscow sẽ “không sử dụng kinh tế để giải quyết các bất đồng địa chính trị hay tham gia những cuộc đối đầu nhằm giành lợi thế trước các đối thủ”.

Ông lưu ý rằng kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Nga vẫn tiếp tục cung cấp cho châu Âu các nguồn năng lượng có tổng giá trị khoảng 320 tỷ USD.

Ông Lavrov cũng đánh giá tích cực quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, gọi đây là “đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng”.

Bài bình luận của Ngoại trưởng Nga được công bố trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, khiến nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Vịnh Ba Tư bị gián đoạn. Xung đột này càng làm gia tăng biến động trên các thị trường năng lượng vốn đã chịu sức ép từ những lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và các gián đoạn liên quan đến xung đột Ukraine.

Đà tăng giá năng lượng kéo theo những lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Theo RT

Từ khóa:

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