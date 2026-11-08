Mỹ mất hàng loạt UAV MQ-9 và MQ-1C tại Iran, phải tìm mua máy bay thay thế trên toàn cầu

Iran tuyên bố bắn hạ chiếc UAV MQ-1C Gray Eagle thứ 16 của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Washington được cho là đã mất 56 chiếc MQ-9 Reaper tại Iran, buộc Không quân Mỹ khẩn trương tìm máy bay thay thế trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle của Mỹ trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz. Đây là tổn thất mới nhất trong một loạt vụ máy bay không người lái Mỹ bị phá hủy kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng phát.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 6/11, lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC đã sử dụng một hệ thống phòng không tiên tiến, tích hợp vào mạng lưới phòng không quốc gia của Iran, để phát hiện và tiêu diệt chiếc UAV.

MQ-1C là chiếc máy bay không người lái thứ 16 thuộc dòng này mà Iran tuyên bố đã bắn hạ kể từ khi Mỹ phát động các hành động thù địch nhằm vào Tehran ngày 28/2.

MQ-1C Gray Eagle khác gì MQ-9 Reaper?

MQ-1C Gray Eagle là dòng máy bay không người lái hoạt động ở độ cao trung bình, có khả năng bay liên tục trong thời gian dài. Loại UAV này do Lục quân Mỹ vận hành, phục vụ các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công vũ trang.

Trong khi đó, MQ-9 Reaper có kích thước lớn hơn, chủ yếu do Không quân Mỹ và một số cơ quan khác của chính phủ Mỹ sử dụng. Mẫu UAV này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ giám sát liên tục và tiến hành các cuộc tấn công chính xác.

Theo các báo cáo, Mỹ đã mất tới 56 chiếc MQ-9 Reaper tại Iran và một số chiếc khác tại Yemen. Những tổn thất lớn này được đánh giá là một trong những nguyên nhân chính khiến Washington chuyển sang sử dụng MQ-1 có giá trị thấp hơn và dễ chấp nhận tổn thất hơn cho nhiều nhiệm vụ quân sự.

Ngoài ra, đã xuất hiện một số thông tin chưa được xác nhận cho rằng Mỹ có thể đã triển khai cả những chiếc MQ-1 Predator đang được lưu kho để hỗ trợ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: MW.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Không quân Mỹ đối mặt khoảng trống năng lực sau loạt tổn thất UAV

Tổn thất máy bay không người lái nghiêm trọng hơn dự kiến đang khiến Không quân Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lực tác chiến. Trước tình hình này, lực lượng đã khẩn trương tìm kiếm các phương án bổ sung máy bay thay thế.

Một trong những nỗ lực được triển khai là tìm mua các khung thân MQ-9A Block 5 chưa qua sử dụng từ nhà sản xuất General Atomics. Tuy nhiên, trên toàn thế giới hiện chỉ còn chưa đến 10 chiếc mới thuộc dòng này có thể được cung cấp.

Theo nhận định của các nhà phân tích, những hệ lụy từ các tổn thất trên cho thấy khả năng nhanh chóng tái tạo và bổ sung lực lượng quân sự của Mỹ đã bị hạn chế đáng kể.

Chiến dịch tấn công Iran do Mỹ dẫn đầu cũng khiến kho dự trữ của Washington suy giảm ở nhiều chủng loại vũ khí. Danh sách này bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Precision Strike Missile (PrSM), tên lửa đánh chặn phòng không Patriot, THAAD, SM-3 và SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk cùng bom xuyên phá GBU-57, bên cạnh nhiều loại vũ khí khác.

Trong cuộc xung đột, máy bay không người lái MQ-9 Reaper chiếm phần lớn số máy bay Mỹ bị tổn thất.

Theo MW