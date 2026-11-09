Ông Trump nói chỉ nói đùa chuyện đưa trùm UFC vào Nhà Trắng làm phát ngôn viên

Tổng thống Donald Trump nói ông chỉ đùa khi gợi ý Chủ tịch UFC Dana White đảm nhận vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng, sau khi bài đăng của ông về việc đưa các võ sĩ nổi tiếng vào đội ngũ trợ lý gây xôn xao.

Ông Trump cho biết ông Dana White, một trong những người ủng hộ nổi bật của mình, “rất thích ý tưởng” đảm nhận vị trí này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông không nghiêm túc với đề xuất đó và chỉ xem đây là “một chút vui đùa”.

“Tôi nói thật, tôi chỉ đùa thôi”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời giải thích rằng việc đăng những bức ảnh của các võ sĩ UFC nổi tiếng mà ông dự định để làm trợ lý cho ông White cũng chỉ nằm trong khuôn khổ trò đùa.

Trong bài đăng hôm thứ Bảy, ông Trump mô tả ông White là một “võ sĩ và chiến binh hiếu chiến”, đồng thời gợi ý Chủ tịch UFC nên đưa một số nhà vô địch đương nhiệm hoặc cựu vô địch của giải đấu vào đội ngũ trợ lý. Theo ông Trump, những người này cần thiết để “bảo vệ chúng ta trước phe Cánh tả điên rồ”.

Ông Trump cho biết ông White sẽ đến Nhà Trắng gặp mình trong hôm đầu tuần này, nhưng nói thêm rằng cuộc gặp đã được lên kế hoạch vì những lý do khác.

Đề xuất mang tính đùa vui này xuất hiện trong bối cảnh ông Trump thực sự đang phải tìm người lấp vào vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng còn bỏ trống.

Hiện Tổng thống Mỹ chưa có thư ký báo chí chính thức sau khi từng giao vị trí này cho bà Katie Zacharia trong thời gian ngắn. Bà gặp khó khăn khi phát biểu trước bục họp báo cũng như trong các cuộc phỏng vấn truyền hình, trước khi rời vị trí chỉ sau 5 ngày.

Khoảng trống trong công tác truyền thông xuất hiện giữa lúc ông Trump đang tiến hành xáo trộn nhân sự cấp cao trong chính quyền. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ bổ nhiệm trợ lý lâu năm Stephen Miller làm chánh văn phòng Nhà Trắng mới, thay thế bà Susie Wiles. Ông Miller được biết đến rộng rãi là người đứng sau xây dựng các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền.

Ông White, người lãnh đạo Giải vô địch Đối kháng Đỉnh cao (UFC) trong hơn hai thập kỷ, là đồng minh thân cận của ông Trump và từng góp phần huy động sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.

Ông White cũng nhiều lần xuất hiện cùng ông Trump tại các sự kiện chính trị, đồng thời góp công đưa các trận đấu UFC đến khuôn viên Nhà Trắng trong năm nay.

Theo SCMP