Nga phóng tên lửa mang vệ tinh quân sự bí mật, bầu trời xuất hiện “sứa không gian” khổng lồ

Một vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk đã tạo ra hiện tượng “sứa không gian” rực sáng trên bầu trời Nga. Moscow xác nhận tên lửa đưa một thiết bị vũ trụ liên quan đến quân sự lên quỹ đạo, nhưng giữ kín danh tính và nhiệm vụ của tải trọng.

Vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga với tải trọng không được tiết lộ đã tạo ra hiện tượng “sứa không gian” ngoạn mục trên bầu trời đêm. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tên lửa đưa một thiết bị vũ trụ liên quan đến quân sự lên quỹ đạo, nhưng không công bố danh tính hay nhiệm vụ của thiết bị này.

Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang theo một thiết bị vũ trụ liên quan đến quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này.

Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình phóng tên lửa và đưa thiết bị vũ trụ lên quỹ đạo diễn ra suôn sẻ. Cơ quan này khẳng định: “Vào thời điểm đã định, thiết bị vũ trụ được đưa vào quỹ đạo mục tiêu và được các hệ thống mặt đất thuộc Lực lượng Vũ trụ kiểm soát”. Các hệ thống trên thiết bị cũng đang hoạt động bình thường.

Vụ phóng tạo ra hiện tượng “sứa không gian” đặc biệt ấn tượng trên bầu trời Cộng hòa Komi, khu vực giáp tỉnh Arkhangelsk. Người dân địa phương đã ghi lại hình ảnh một vệt sáng rực rỡ lan rộng thành những dải sáng trong mờ trên bầu trời đêm.

Hiện tượng này thường xuất hiện vào thời điểm động cơ tầng một ngừng hoạt động, các tầng tên lửa tách rời và động cơ tầng hai được kích hoạt. Khi đó, luồng khí thải ở độ cao lớn được ánh sáng Mặt trời chiếu rọi, trong khi khu vực mặt đất nơi người quan sát đứng đã chìm trong bóng tối. Sự tương phản này khiến vệt khí thải phát sáng, loang rộng và tạo hình giống một con sứa khổng lồ.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ danh tính thiết bị vũ trụ cũng như nhiệm vụ của nó. Tuy nhiên, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa nhiều loại vệ tinh quân sự và phục vụ hạ tầng chiến lược lên quỹ đạo, trong đó có vệ tinh định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra.

Đầu năm nay, sân bay vũ trụ Plesetsk từng trở thành mục tiêu của một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành từ Ukraine. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov cho biết Kiev đã tìm cách phá hoại vụ phóng các vệ tinh Internet băng rộng của Nga hồi tháng 3 nhưng không thành công.

Vụ phóng hồi tháng 3 đã đưa 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chòm vệ tinh Rassvet của Nga lên quỹ đạo. Được phát triển bởi công ty tư nhân Bureau 1440, hệ thống này thường được ví như “Starlink của Nga”. Các vệ tinh Rassvet có chức năng như những trạm phát sóng 5G trên quỹ đạo và có thể được sử dụng để điều khiển UAV, với khả năng chống chịu cao trước các biện pháp tác chiến điện tử.

Tình báo quân sự Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về chòm vệ tinh Rassvet, tuyên bố Nga đang sử dụng mạng lưới này để phục vụ liên lạc quân sự tại Ukraine, dù phạm vi phủ sóng hiện vẫn chưa liên tục.

Bureau 1440 cho biết công ty đặt mục tiêu mở rộng chòm vệ tinh Rassvet lên hơn 900 vệ tinh vào năm 2035.

Theo RT