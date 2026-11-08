Triều Tiên mở 3 nhà máy đóng tàu khu trục, vượt Mỹ về tốc độ sản xuất chiến hạm

Triều Tiên đang huy động 3 nhà máy đóng tàu cho chương trình phát triển tàu khu trục, trong đó có chiến hạm mới với lượng giãn nước ước tính 10.000 tấn. Theo các báo cáo, tốc độ đóng tàu của Bình Nhưỡng hiện đã vượt Mỹ, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Triều Tiên đã mở rộng chương trình đóng tàu chiến mặt nước cỡ lớn, với sự tham gia của 3 nhà máy đóng tàu. Như vậy, số cơ sở tham gia đóng tàu khu trục của Bình Nhưỡng hiện nhiều hơn Mỹ – quốc gia chủ yếu dựa vào 2 nhà máy để chế tạo các tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Ảnh vệ tinh công bố trong tháng 11/2026 cho thấy cả 3 cơ sở Nampho, Chongjin và Rajin đều đang tham gia chương trình mở rộng năng lực đóng tàu chiến của Triều Tiên. Chương trình này bao gồm cả một lớp tàu khu trục mới có lượng giãn nước 10.000 tấn, lớn hơn lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Triều Tiên đã thiết lập 3 dây chuyền đóng tàu khu trục độc lập hay chưa, hay cơ sở tại Rajin chỉ đảm nhiệm việc lắp ráp những cấu kiện lớn được chế tạo sẵn tại Chongjin.

Các nguồn tin chính phủ Triều Tiên nhiều lần xác nhận kế hoạch đóng 2 tàu khu trục mỗi năm trong vòng 5 năm tới, nằm trong chương trình mở rộng hải quân. Bình Nhưỡng đã đạt mục tiêu này ngay từ năm 2025, khi hạ thủy 2 tàu khu trục lớp Choe Hyon đầu tiên, mỗi chiếc có lượng giãn nước 5.000 tấn.

Tốc độ đóng tàu này đưa ngành công nghiệp đóng tàu Triều Tiên vượt Mỹ, quốc gia chỉ đạt sản lượng trung bình 1,6 tàu khu trục mỗi năm. Mỹ hiện đứng ở vị trí thứ hai khá xa so với Trung Quốc, nước sản xuất từ 6-10 tàu khu trục mỗi năm.

Trong 35 năm qua, tốc độ suy giảm sản lượng tàu chiến mặt nước của Mỹ diễn ra chậm hơn nhiều so với sự thu hẹp của ngành đóng tàu dân sự. Tuy nhiên, số lượng tàu chiến mặt nước được đóng mới cũng như tổng tải trọng tàu hạ thủy mỗi năm của nước này vẫn sụt giảm đáng kể.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Nampho vẫn là trung tâm đóng tàu chiến cỡ lớn của Triều Tiên

Nhà máy đóng tàu Nampho, nằm ở bờ biển phía tây Triều Tiên, vẫn là cơ sở chủ lực trong chương trình phát triển các tàu chiến cỡ lớn thế hệ mới của nước này. Đây là nơi chế tạo chiếc tàu khu trục đầu tiên thuộc lớp Choe Hyon. Kể từ đó, nhà máy liên tục được mở rộng khi hải quân Triều Tiên tìm cách nâng cao năng lực đóng những chiến hạm có kích thước lớn hơn.

Ngày 2/11/2026, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Nampho để kiểm tra một tàu chiến mới đang được chế tạo. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả con tàu này có kích thước lớn hơn đáng kể so với tàu khu trục hoàn thành trong năm trước đó.

Những hình ảnh được công bố trong chuyến thăm cho thấy một thân tàu cỡ lớn đang được đóng tại nhà máy. Các nhà phân tích bên ngoài Triều Tiên đánh giá chiến hạm này có thể có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III USS Ted Stevens. Ảnh: MW.

Mỹ đóng tàu khu trục Arleigh Burke tại hai nhà máy chủ lực

Hải quân Mỹ chủ yếu đóng các tàu khu trục lớp Arleigh Burke tại hai nhà máy: Bath Iron Works ở bang Maine và Ingalls Shipbuilding ở bang Mississippi.

Cả hai cơ sở đều có nhiều kinh nghiệm chế tạo các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hiện đại, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis, radar tiên tiến và hệ thống phóng thẳng đứng.

Tháng 5/2026, Bath Iron Works bắt đầu chế tạo chiếc USS Thomas G. Kelley, tàu khu trục lớp Arleigh Burke thứ 48 được đóng tại cơ sở này.

Trong khi đó, Ingalls đã bàn giao tàu khu trục USS Ted Stevens vào tháng 12/2025, đồng thời cho biết một số tàu khu trục khác thuộc biến thể Flight III đang trong quá trình chế tạo hoặc chuẩn bị sản xuất.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng. Con số này được đánh giá là tương đối hạn chế nếu xét đến lượng giãn nước 9.600 tấn của chiến hạm. Trong khi đó, các tàu chiến Triều Tiên có kích thước tương đương được dự đoán sẽ mang theo lượng vũ khí lớn hơn đáng kể.

Tàu khu trục Triều Tiên có thể vượt trội ở khả năng chống hạm

Dù vậy, các tàu khu trục Triều Tiên được dự đoán vẫn thua kém lớp Arleigh Burke về năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo và tấn công mục tiêu mặt đất tầm xa. Đây cũng là những nhiệm vụ chủ yếu mà các chiến hạm Mỹ được thiết kế để đảm nhiệm.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke tích hợp các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6, tạo thành hệ thống phòng thủ nhiều tầng trước các mối đe dọa từ tên lửa. Loại vũ khí chủ lực thứ tư của lớp tàu này là tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngược lại, các tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên được cho là sử dụng một biến thể hải quân hóa của hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6. Tuy nhiên, hệ thống này ít chuyên biệt hơn trong nhiệm vụ phòng thủ chống tên lửa.

Bù lại, tàu khu trục Triều Tiên được dự đoán có năng lực chống hạm vượt trội nhờ tích hợp tên lửa hành trình siêu vượt âm.

Triều Tiên và Mỹ cũng nằm trong số rất ít quốc gia được dự đoán sẽ trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân cho các tàu khu trục của mình trong thập niên 2030.

Theo MW