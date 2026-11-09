Houthi đánh trúng tòa tháp của Aramco ở thủ đô Arab Saudi

Tòa tháp có văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco tại thủ đô Riyadh bị hư hại trong đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Houthi. Nhóm này tuyên bố hành động nhằm trả đũa các cuộc không kích tại Yemen khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Một tòa nhà chọc trời có văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc doanh Arab Saudi Aramco đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi tại Yemen. Nhóm này tuyên bố vụ tập kích hôm Chủ nhật nhằm đáp trả các cuộc không kích do Arab Saudi dẫn đầu vào cuối tuần qua, khiến hơn 50 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Tòa tháp Aramco nằm trong Khu tài chính King Abdullah ở thủ đô Riyadh. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều tầng của tòa nhà bị hư hại rõ rệt: cửa kính vỡ vụn, một phần mặt ngoài bằng kính bị thổi bay, để lộ các kết cấu bên trong.

Những đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh mặt ngoài tòa nhà bị phá hủy trên diện rộng. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp trên khắp thủ đô Arab Saudi.

Bộ Năng lượng Arab Saudi xác nhận một tòa nhà hành chính thuộc Aramco đã trở thành mục tiêu của một “cuộc tấn công bất thành”. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định các mảnh vỡ rơi xuống chỉ gây ra “thiệt hại nhỏ”, không có người bị thương hay thiệt mạng.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa, trong đó có hai quả hướng về Riyadh, cùng các vật thể bay nhằm vào Tỉnh miền Đông và những khu vực phía nam Arab Saudi.

Phong trào Ansar Allah ở Yemen, thường được biết đến với tên gọi Houthi, đã nhận trách nhiệm về loạt cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV. Người phát ngôn quân sự của lực lượng này, Yahya Saree, cho biết các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm khu tài chính ở Riyadh, sân bay quốc tế King Khalid, các cơ sở lưu trữ dầu của Aramco và thành phố Abqaiq ở miền Đông Arab Saudi.

Các cuộc tập kích diễn ra sau một loạt đòn không kích gây thương vong lớn tại Yemen. Hôm thứ Bảy, những cuộc không kích mà Houthi cáo buộc do liên quân Arab Saudi tiến hành đã đánh trúng làng al-Shariyah, phía đông thủ đô Sanaa, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em và 8 phụ nữ, theo Bộ Y tế do Houthi kiểm soát. Ít nhất 39 người khác được cho là bị thương.

Một ngày trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào khu chợ đông đúc ở tỉnh Taiz đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Houthi cáo buộc Arab Saudi thực hiện các cuộc không kích, trong khi lực lượng đứng về phía chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn lại quy trách nhiệm cho chính Houthi.

Đợt leo thang mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tái bùng phát. Hồi tháng 9, Houthi giành được những bước tiến lãnh thổ đáng kể, chiếm các cảng biển và đảo có vị trí chiến lược trên Biển Đỏ, gần eo biển Bab el-Mandeb – một trong những điểm nghẽn hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Lực lượng này cũng bao vây Taiz, thành phố lớn thứ ba Yemen. Trong khi đó, các lực lượng chính phủ được Arab Saudi hậu thuẫn đã mở chiến dịch phản công, với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Riyadh.

Cùng lúc, Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Arab Saudi. Những mục tiêu bị nhắm tới gồm các cơ sở của Aramco, trong đó có nhà máy lọc dầu Ras Tanura và tổ hợp xử lý dầu Abqaiq, cùng các sân bay và cơ sở quân sự.

Chiến dịch này gây thêm sức ép lên Riyadh trong lúc Arab Saudi chật vật bảo vệ ngành năng lượng và duy trì các tuyến xuất khẩu dầu mỏ giữa cuộc chiến rộng lớn hơn giữa Mỹ, Israel và Iran.

Yemen chìm trong nội chiến từ năm 2014. Một năm sau, Arab Saudi phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào quốc gia láng giềng nghèo khó ở phía nam này.

Hơn một thập kỷ xung đột đã khiến hơn 22 triệu người Yemen cần được hỗ trợ nhân đạo và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Liên hợp quốc, riêng từ tháng 8 đến nay, gần 300.000 người đã phải di dời.

Thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 giúp giao tranh tạm lắng, nhưng các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại vào tháng 7. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Arab Saudi cho đến khi Riyadh chấm dứt các chiến dịch quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Yemen.

Theo RT