Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, Nvidia mở cuộc điều tra độc lập về nghi vấn tình báo nước ngoài

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận từng ngoại tình và công khai xin lỗi gia đình cũng như nhân viên công ty. Cùng thời điểm, hội đồng quản trị Nvidia thông báo khởi động cuộc điều tra độc lập đối với vụ việc.

Cuộc điều tra của Nvidia được tập đoàn cho biết nhằm làm rõ liệu ông Huang có từng trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không, cũng như an ninh quốc gia Mỹ và bí mật kinh doanh của công ty có bị ảnh hưởng hay không.

Theo Bloomberg, trong tuyên bố hôm Chủ nhật (8/11), hội đồng quản trị Nvidia cho biết, trước những thông tin gần đây về việc Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài, tập đoàn quyết định thành lập một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, đồng thời thuê một đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để hỗ trợ điều tra.

Tuyên bố nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế nước Mỹ là lợi ích hàng đầu của Nvidia cũng như các cổ đông. Mặc dù hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc thông tin mật của Nvidia đã bị xâm phạm, cuộc điều tra vẫn sẽ rà soát toàn diện tất cả những thông tin có thể thu thập được.

Hội đồng quản trị cho biết ông Jensen Huang hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ. Ban lãnh đạo Nvidia vẫn đặt niềm tin vào ông Huang cùng đội ngũ điều hành, đồng thời sẽ công bố tiến triển điều tra vào thời điểm thích hợp.

Hình ảnh thân mật giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang tại một bữa tiệc tại nhà hàng Tam Lục Thực Phủ, Đài Bắc, tối 22/5/2025. Ảnh: UDN.

Cùng ngày, CEO Jensen Huang, 63 tuổi đã gửi một bản ghi nhớ nội bộ tới toàn thể nhân viên, lần đầu tiên thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình, nhân viên, hội đồng quản trị và các cổ đông vì những hành động của mình.

Jensen Huang thừa nhận phản bội vợ, xin lỗi gia đình và nhân viên

Mở đầu bản ghi nhớ, Jensen Huang viết: “Tôi nợ gia đình mình và tất cả các bạn một lời xin lỗi”.

Ông thẳng thắn thừa nhận: “Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Những gì tôi đã làm không có bất kỳ lời bào chữa nào. Tôi thực sự rất xin lỗi”.

Jensen Huang cho biết gia đình luôn dành cho ông tình yêu thương và sự ủng hộ, xứng đáng nhận được sự chân thành và lòng chung thủy từ ông. Tuy nhiên, ông đã phụ lòng những người thân yêu, đồng thời phá vỡ cuộc sống gia đình mà hai vợ chồng cùng nhau xây dựng.

CEO Nvidia nhấn mạnh ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của mình cũng như những tổn thương đã gây ra, đồng thời sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ trích.

Ông cũng gửi lời xin lỗi tới vợ và các thành viên trong gia đình, thừa nhận rằng một lời xin lỗi đơn thuần không thể bù đắp những tổn thương đã gây ra. Ông hy vọng gia đình có thể từng bước hàn gắn và trong tương lai, ông sẽ lấy lại được niềm tin của những người thân yêu.

Ông Jensen Huang và vợ, bà Lori Mills. Ảnh: Getty Images.

Cam kết lấy lại niềm tin của nhân viên và cổ đông

Gửi tới nhân viên Nvidia, hội đồng quản trị, các đối tác và cổ đông trên toàn thế giới, Jensen Huang thừa nhận ông đã không đáp ứng được những kỳ vọng mà mọi người đặt vào mình.

Ông nói rằng được lãnh đạo Nvidia là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời. Trách nhiệm của ông là phụng sự công ty và không phụ lòng tin của các bên liên quan, nhưng ông đã không hoàn thành được trách nhiệm đó.

Jensen Huang cam kết sẽ tiếp tục dành toàn bộ tâm huyết cho Nvidia, nỗ lực từng bước lấy lại niềm tin của nhân viên và cổ đông.

Liên quan đến những lo ngại về an ninh quốc gia sau các thông tin truyền thông gần đây, ông khẳng định bản thân ủng hộ cuộc điều tra độc lập của hội đồng quản trị và sẽ hợp tác đầy đủ.

Jensen Huang viết: “Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và ủng hộ an ninh quốc gia Mỹ. Tôi tự hào và biết ơn vì mình là một công dân Mỹ”.

Jensen Huang cũng đề nghị dư luận tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, nhấn mạnh những người thân của ông không nên phải gánh chịu trách nhiệm cho các lựa chọn cá nhân của ông. “Trách nhiệm thuộc về một mình tôi”, CEO Nvidia khẳng định.

Trong thời gian cuộc điều tra diễn ra, Jensen Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ CEO Nvidia. Trước đó, một số cơ quan truyền thông Mỹ, Anh đưa tin ông Huang có quan hệ thân mật với nữ doanh nhân Alice Huang (Hoàng Lạc), người điều hành công ty Megaspeed đăng ký ở Singapore bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc về hoạt động gián điệp này vẫn chưa được một cuộc điều tra độc lập xác nhận. Hội đồng quản trị Nvidia cũng chưa đưa ra kết luận rằng bí mật kinh doanh của tập đoàn đã bị rò rỉ.

Theo tờ Financial Times ngày 7/11, một bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ cho rằng CEO Tập đoàn chip Nvidia Jensen Huang từng có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một nữ lãnh đạo cấp cao của công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed ở Singapore, người bị tình báo Mỹ nghi ngờ đã được Trung Quốc tuyển dụng.

Ông Jensen Huang và con gái Madison Huang. Ảnh: Zaobao.

Con gái đột ngột hủy chuyến đi làm việc tại Hàn Quốc vì lý do gia đình

Theo thông tin công khai, ông Jensen Huang đã kết hôn. Ông gặp người vợ hiện tại, Lori Mills, khi cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon. Khi đó, Lori là bạn học và cộng sự của ông trong phòng thí nghiệm kỹ thuật. Hai người có một con trai và một con gái.

Con gái lớn của ông là Madison Huang, hiện là giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị các sản phẩm Omniverse và robot của tập đoàn, hôm 7/11 đã bất ngờ hủy chuyến công tác Hàn Quốc ngay trước ngày khởi hành. Động thái này diễn ra giữa lúc cha cô vướng vào những thông tin gây xôn xao về nghi vấn trở thành mục tiêu tiếp cận của tình báo Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Madison Huang dự kiến đến Hàn Quốc ngày 8/11 để tham dự một số sự kiện và gặp gỡ quan chức nước này. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi lên đường, bà bất ngờ thông báo hủy chuyến đi với lý do “việc gia đình”.

Quyết định này lập tức làm dấy lên suy đoán rằng việc hủy chuyến có thể liên quan đến những thông tin gần đây trên truyền thông quốc tế, theo đó tình báo Mỹ cho rằng Jensen Huang từng trở thành mục tiêu tiếp cận của một nhân vật có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Theo Zaobao, Singtao