Nam sinh chuyên Khoa học Tự nhiên giành quán quân VNG Code Tour 2025

Sau hơn 5 tuần thi đấu căng thẳng với 3 vòng loại và vòng thi chung kết (ngày 1/11) theo hình thức online, kết quả cuộc thi lập trình lớn nhất trong năm của “kỳ lân công nghệ” VNG vừa chính thức được công bố ngày 13/11/2025.

Ngôi vị quán quân thuộc về Nguyễn Xuân Chí Thanh, trong khi Võ Thanh Hải và Nguyễn Anh Dũng là 2 thí sinh lần lượt giành giải Á quân và Giải 3 của cuộc thi.

Quán quân của VNG Code Tour 2025. Ảnh: VNG

Code Tour có tiền thân là Saigon Code Tour, cuộc thi lập trình mở do VNG khởi xướng dành cho những người đam mê công nghệ tại TP HCM. Sau 7 năm tổ chức, Code Tour đã trở thành một “thương hiệu” uy tín, thu hút cộng đồng yêu lập trình cả nước, với hơn 10.000 thí sinh đăng ký tham gia. Riêng mùa giải năm nay, Code Tour ghi nhận con số ấn tượng hơn 5.100 thí sinh đăng ký, trong đó có 118 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100.

“Em rất vinh dự và tự hào khi biết mình trở thành quán quân của cuộc thi năm nay. Việc tham gia Code Tour 2025 đã giúp cho em có thêm nhiều cơ hội được cọ xát và học hỏi từ nhiều lập trình viên tài năng.

Bên cạnh đó, cuộc thi đã giúp em học cách quản lý thời gian, giữ bình tĩnh và tự tin vào chính mình. Nhìn lại chặng đường vừa qua, em cảm thấy như được xem lại hành trình phát triển của bản thân trong suốt ba năm cấp 3, và Code Tour chính là một đích đến đầy ý nghĩa cho năm cuối cấp”, Nguyễn Xuân Chí Thanh, quán quân Code Tour 2025, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện VNG cho biết, Code Tour một trong những “miếng ghép” trọng tâm trong chiến lược phát triển con người của tập đoàn, hướng tới việc tạo ra sân chơi chuyên môn gắn với thực tiễn công nghệ cho cộng đồng công nghệ. Đặc biệt, năm nay cũng là lần đầu tiên VNG phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCM VNU) đồng tổ chức cuộc thi, nhằm phát huy sức mạnh gắn kết Nhà trường - Doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, có năng lực “thực chiến” trên thị trường.

Trước đó, tháng 5/2025, VNG và ĐHQG-HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên thông qua các chương trình liên kết và cam kết đầu tư 25 tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) trong 3 năm tới. .

Đầu tư vào thế hệ kỹ sư chất lượng cao

Khoa học công nghệ đang được đầu tư mạnh mẽ, hướng tới trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế số Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này lại đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao một cách nghiêm trọng.

Theo các báo cáo, đến năm 2025, Việt Nam sẽ cần khoảng 700.000 nhân lực công nghệ thông tin, trong khi hệ thống đào tạo hiện mới đáp ứng được khoảng 500.000 người. Đáng chú ý, gần 70% sinh viên tốt nghiệp được đánh giá chưa đủ năng lực để tham gia ngay vào thị trường lao động do thiếu kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế.

Trước thực tiễn này, Chính phủ xác định mô hình hợp tác “3 nhà” – Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp – là tam giác chiến lược cốt lõi trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như VNG đang chủ động đầu tư vào nguồn nhân lực trẻ thông qua các mô hình hợp tác đào tạo với trường đại học, tổ chức các cuộc thi chuyên môn, chương trình thực tập – đào tạo nội bộ, và các sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc.

Đại diện VNG chia sẻ với các bạn sinh viên tại chuỗi sự kiện “VNG University Week 2025 - Company Tour”. Ảnh: VNG.

Bên cạnh Code Tour, VNG cũng đang phối hợp cùng ĐHQG TP HCM triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: Khai giảng môn học “Phát triển Kỹ năng Lập trình Game ứng dụng trong thực tế” tại Trường Đại học CNTT (UIT) và giảng dạy ngay tại VNG Campus; Tổ chức chuỗi sự kiện “VNG University Week 2025 - Company Tour” cho hơn 600 sinh viên đến từ 5 trường Đại học trực thuộc ĐHQG TPHCM; cùng nhiều hội thảo chia sẻ kiến thức học thuật, kết nối doanh nghiệp với nhà trường…

Theo các chuyên gia, những hoạt động hợp tác mới mẻ này đang giúp thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên được cọ xát với môi trường làm việc và các bài toán thực chất của ngành công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành nên một thế hệ kỹ sư trẻ có năng lực và tư duy đổi mới cho tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.