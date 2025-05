Mùa ĐHĐCĐ 2025 của doanh nghiệp địa ốc: Điểm tên các ông lớn đặt mục tiêu táo bạo và “cài số lùi”

Những kế hoạch táo bạo

Thị trường bất động sản năm 2025 dù đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, song cũng đang tồn tại những yếu tố có thể gây rủi ro, ví dụ thương chiến Mỹ - Trung và khả năng tác động đến nền kinh tế Việt Nam.

Nhìn chung, nguồn cung nhà ở vẫn đang tập trung trong tay các “ông lớn”, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn hết sức cẩn trọng trong việc bán hàng.

Không có gì ngạc nhiên khi Vinhomes (HoSE: VHM) tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa ĐHĐCĐ năm nay với kế hoạch doanh thu cực “khủng”. Theo đó, VHM đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 180.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 42.000 tỷ, tương ứng với mức tăng lần lượt 76% và 20% so với năm trước.

Nếu kế hoạch thành công, VHM sẽ có năm thứ ba liên tiếp duy trì doanh thu trên 100.000 tỷ đồng thời xác lập kỷ lục mới của công ty cũng như trong toàn bộ ngành bất động sản Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, VHM định hướng phát triển các khu đô thị kiểu mẫu quy mô lớn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Long An. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Vinhomes đã khởi công một loạt dự án lớn như: Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội), Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Long An) và Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ). Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục bán hàng tại Vinhomes Ocean Park 2-3 và Vinhomes Royal Island...

Việc liên tiếp tung ra hàng loạt dự án lớn giữa bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ là cơ sở để VHM tự tin hoàn thành kế hoạch năm nay. Vào năm 2024, VHM đã ghi nhận doanh số ký mới gần 104.000 tỷ, doanh số chưa bàn giao khoảng 94.000 tỷ và tổng doanh thu thuần hợp nhất lên tới 141.644 tỷ đồng.

Dự án siêu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ khởi công vào tháng 4/2025. Ảnh: PLO

Một cái tên nổi bật khác tại mùa đại hội năm nay là Saigonres Group (HoSE: SGR) xác định 2025 là thời điểm then chốt để công ty đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu 1.025 tỷ đồng và lãi sau thuế 320 tỷ đồng, lần lượt gấp 6,8 lần doanh thu và gấp 5,3 lần lợi nhuận đạt được trong năm 2024.

Tương tự, DIC Group (HoSE: DIG) khi đề ra kế hoạch rất cao với doanh thu 3.500 tỷ đồng, cao nhất lịch sử và lãi sau thuế 718 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,4 lần và 4,5 lần so với năm trước. Có thể thấy, đây là một kế hoạch táo bạo của DIG khi vừa trải qua một năm 2024 vô cùng chật vật, thậm chí kết thúc quý I/2025, công ty này mới hoàn thành chưa đến 5% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.

Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) cũng “sốt sắng” lên kế hoạch để hiện thực hóa kế hoạch tham vọng. Sau nền tảng lợi nhuận thấp nhất 5 năm qua, bước sang năm 2025, HDG đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.936 tỷ đồng (tăng 8%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.057 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với kết quả năm 2024.

Dù chưa thông báo cụ thể bán hàng tại dự án nào nhưng tài liệu ĐHĐCĐ cho thấy HDG hiện đang có Hado Charm Villas đã đủ điều kiện bán từ lâu, song doanh nghiệp đã có nhiều lần trì hoãn kế hoạch tung hàng.

TTC Land (HoSE: SCR) đặt kế hoạch doanh thu thuần 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 50 tỷ đồng (tăng 49% so với năm trước).

Cú “lội ngược dòng” tại ĐHĐCĐ năm nay có thể kể tên là LDG Group (HoSE: LDG) khi đặt mục tiêu doanh thu thuần tới 1.823 tỷ đồng và lãi sau thuế 92 tỷ đồng, dù sau hai năm liên tiếp gần đây âm doanh thu thuần và lỗ nặng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp phát triển nhà ở quy mô lớn khác có kế hoạch kinh doanh năm 2025 tương đối an toàn. Có thể kể đến như: Khang Điền (HoSE: KDH) với doanh thu 3.800 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 23%); Văn Phú Invest (HoSE: VPI) doanh thu 2.450 tỷ đồng, lãi sau thuế 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 15%); Đạt Phương (HoSE: DPG) với doanh thu 4.755 tỷ đồng, lãi sau thuế 377 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 24%.

Thận trọng “cài số lùi”

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp lại tỏ ra thận trọng thậm chí phải “cài số lùi” về lợi nhuận. Đầu tiên có thể kể đến như “ông lớn” Novaland (HoSE: NVL) đưa ra tới 2 phương án kinh doanh trong năm 2025. Cụ thể, ở phương án 1, NVL ước tính doanh thu thuần đạt 13.411 tỷ đồng, tăng 48% nhưng sẽ lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Còn với phương án 2, doanh thu thuần dự kiến ở mức 10.453 tỷ đồng, tăng hơn 15%, đi kèm là mức lỗ sau thuế 688 tỷ đồng.

Theo Novaland, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm nay là tiến độ tháo gỡ pháp lý các dự án. Theo đó, phương án 1 được xây dựng với kỳ vọng thuận lợi, còn phương án 2 dự phòng cho tình huống ít thuận lợi hơn.

Hay như Sunshine Homes (UPCoM: SSH) chỉ đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 19% nhưng lãi trước thuế 500 tỷ đồng, giảm 52%. Nam Long (HoSE: NLG) đạt doanh thu 6.794 tỷ đồng, giảm 6%, lãi ròng 701 tỷ đồng, tăng 35%.

Lideco (HoSE: NTL) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thấp kỷ lục. Tại mùa đại hội năm 2025, NTL đặt mục tiêu doanh thu chỉ 70 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2024, khi công ty ghi nhận doanh thu 1.489 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thừa nhận năm nay không có sản phẩm để kinh doanh.

Theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh tại OneHousing, thị trường bất động sản năm 2025 sẽ khác với năm 2024 ở điểm là quy mô tham gia thị trường sẽ lớn hơn.

“Năm trước chỉ có bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM, một phần TP Hải Phòng tăng nóng, còn năm 2025 sẽ phát triển mở rộng khi TP.HCM khởi động mạnh, tạo ra tín hiệu lan toả trên cả nước. Năm 2025 là năm đại dự án, các chủ đầu tư đầu tư lớn sẽ mở rộng từ Nam ra Bắc, trong đó có huyện Cần Giờ, Long An…”, ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, 2025 sẽ là năm khởi đầu chu kỳ mới, thành phần chủ đầu tư tham gia, có chủ đầu tư không còn xuất hiện nữa, nhiều loại tư duy sản phẩm, tư duy đầu tư không còn phù hợp. Bên cạnh đó, khẩu vị khách hàng, nhà đầu tư, cơ bản theo hành lang pháp lý của luật.

“Đối với những doanh nghiệp không còn khả năng thích ứng được với thay đổi của thị trường, chắc chắn sẽ phải tìm cách để M&A”, ông nói thêm.