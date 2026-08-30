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Sơn La đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất nguy hiểm do mưa lớn kéo dài
Lại Bá Dương
30/08/2026 10:59
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy cơ thiên tai tại khu vực miền núi đang ở mức đáng lo ngại.
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Sơn La đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất nguy hiểm do mưa lớn kéo dài
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