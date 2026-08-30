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Sơn La đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất nguy hiểm do mưa lớn kéo dài

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy cơ thiên tai tại khu vực miền núi đang ở mức đáng lo ngại.

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