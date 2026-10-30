Mẹ Mr Pips xin giám định tâm thần cho con trai, chủ tọa truy vấn về gần 1.000 bị hại

Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, mẹ Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai. Chủ tọa sau đó đặt câu hỏi về hành vi của Nam đối với gần 1.000 bị hại.

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ của Mr Pips. Tại phiên tòa, bị cáo Liễu thừa nhận những sai lầm của bản thân sau khi con trai bị bắt, đồng thời trình bày về nguồn gốc số tiền hàng trăm tỷ đồng mà vợ chồng bà cất giữ.

Mẹ Mr Pips nói không biết nguồn gốc tiền con trai gửi

Trước HĐXX, bà Liễu khai không biết con trai làm công việc gì, cũng không hay số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, trước khi Nam bị bắt, chồng bà đã chuyển cho bà 121 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bà chuyển lại cho chồng 30 tỷ đồng, nên số tiền thực tế bà quản lý còn hơn 90 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng trong khoản tiền này có hơn 40 tỷ đồng là tài sản tích lũy của vợ chồng bà.

HĐXX đặt câu hỏi vì sao sau khi biết con trai bị bắt, bà lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi gửi ở nhiều nơi. Bị cáo Liễu khai nhận sau khi Nam bị bắt, vợ chồng bà cũng được cơ quan điều tra mời làm việc. Quá bất ngờ trước việc con trai vướng vòng lao lý, cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, bà rơi vào trạng thái hoang mang, rối trí.

Thời điểm đó, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của gia đình. Nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội, số tiền này có thể được sử dụng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, sau khi rút tiền, bà nhận thấy lượng tiền mặt quá lớn, trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng nên việc cất giữ tại nhà không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bà quyết định đổi một phần sang USD để thuận tiện bảo quản, đồng thời gửi tiền tại nhà người thân, bạn bè.

Bị cáo thừa nhận sau khi được cơ quan điều tra giải thích, bà mới nhận thức việc rút tiền, chuyển đổi ngoại tệ rồi mang đi cất giữ đã gây khó khăn cho quá trình điều tra. Vì hành vi đó đã khiến vợ chồng bị cáo rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Khi HĐXX hỏi về quan điểm đối với việc bị Viện kiểm sát truy tố, mẹ Mr Pips cho biết ban đầu bị cáo vẫn nghĩ mình không phạm tội. Trước khi được tại ngoại, bị cáo cảm thấy mình vô tội. Tuy nhiên, khi được cơ quan điều tra giải thích và sau những ngày đứng tại phiên tòa này, bị cáo nghĩ rằng mình sai.

Đề nghị giám định pháp y tâm thần cho con trai

Sau khi thừa nhận hành vi, bị cáo Liễu xin HĐXX cho phép trình bày thêm về các bị cáo và tình trạng sức khỏe của con trai.

Bị cáo cho biết sau những ngày tham dự phiên tòa, chứng kiến nhiều bị cáo còn rất trẻ phải đứng trước bục khai báo, bà cảm thấy đau lòng. Các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Từ đó, mẹ Mr Pips mong HĐXX xem xét, tuyên mức án công bằng nhưng khoan dung, độ lượng, tạo cơ hội để các bị cáo sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và sửa chữa sai lầm.

Trình bày về sức khỏe của con trai, bà Liễu cho biết năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và từng điều trị tại Singapore. Sau đó, gia đình đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

Trong khoảng 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục thay đổi, với những giai đoạn trầm cảm và hưng phấn khác nhau.

Sau khi Nam bị bắt, gia đình đã nhiều lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, TAND TP Hà Nội và Trại tạm giam số 1. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, Nam vẫn chưa được đưa đi giám định.

Lúc này, chủ tọa ngắt lời, hỏi mục đích của việc đề nghị giám định pháp y tâm thần cho con trai. Bị cáo Liễu cho biết với tư cách một bác sĩ, bà nhận thấy Nam có những biểu hiện bất thường về khả năng nhận thức nên mong muốn tình trạng sức khỏe của con trai được đánh giá một cách khách quan, khoa học.

Bị cáo không cho rằng cứ mắc bệnh tâm thần là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, song mong HĐXX xem xét đầy đủ yếu tố sức khỏe của Nam trong quá trình giải quyết vụ án.

“Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?” - chủ tọa truy vấn. Bị cáo Liễu gửi lời xin lỗi đến những người có mặt tại phiên tòa. Bị cáo cho rằng một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy.

Tuy nhiên, mẹ Mr Pips lý giải con trai còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt, dẫn đến hành vi phạm tội.

Bị cáo Liễu tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét yếu tố bệnh lý của con trai, đồng thời cho biết trong gia đình có 3 người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Lúc này chủ tọa ngắt lời: "HĐXX hiểu tâm tư và cảm giác của bị cáo, nhưng đối với một người tự nhiên có nhiều tiền như thế, khả năng cũng mắc những hành vi bất thường thật”.

Liên quan số tài sản bị thu giữ, bị cáo Phó Đức Thắng (chồng bị cáo Liễu) khai hiện đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng ông còn có 9 bất động sản bị phong tỏa.

Bị cáo Thắng cho rằng 9 bất động sản này thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Phó Đức Nam.

Ngoài số bất động sản trên, bị cáo khai còn có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Bị cáo Thắng cũng thừa nhận đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng và chia nhỏ mang đi gửi người thân, đồng nghiệp. Ông liệt kê từng người, từng khoản.

Bị cáo Liễu cũng trình bày vợ chồng bà còn bị phong tỏa 34 lượng vàng. Bị cáo cho rằng đây là số vàng hai vợ chồng tích góp trong nhiều năm.

Ngoài ra, bà Liễu cho biết bản thân có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, HĐXX đặt vấn đề nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bà Liễu có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi nếu toàn bộ tài sản của Nam vẫn chưa đủ bồi thường cho bị hại, họ có muốn dùng tài sản riêng đó để bồi thường cho con trai không? Sau một lúc suy nghĩ, bị cáo Liễu nói "sẽ suy nghĩ bàn bạc" với chồng trước khi đưa ra quyết định.