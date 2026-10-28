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Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng

Quỳnh An
Quỳnh An

Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy có nhiều vi phạm trong quá trình công tác, vừa bị đề nghị kỷ luật.

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Ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp này, cơ quan kiểm tra đã xem xét báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 và Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cán bộ này cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm ấy, theo cơ quan kiểm tra, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà Trịnh Trường Huy và Nguyễn Ngọc Thư.

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Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW.

Cũng tại kỳ họp, cơ quan này đã xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và các thành viên của Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Bên cạnh những ưu điểm, tập thể và các cá nhân liên quan còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; trách nhiệm, quyền hạn của đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, dự án đầu tư; thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đảng viên được giám sát kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Kết quả khắc phục phải báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

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