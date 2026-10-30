Đà Nẵng thông tin về sử dụng logo, biểu trưng của thành phố

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng yêu cầu việc sử dụng logo phải bảo đảm đúng mẫu, đúng quy cách; không tự ý thay đổi, chỉnh sửa, làm biến dạng hoặc kết hợp các yếu tố làm thay đổi nhận diện.

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng vừa phát đi thông tin về việc sử dụng sau những thông tin trái chiều về các cuộc thi sáng tác logo, biểu trưng của TP Đà Nẵng sau khi hợp nhất với Quảng Nam.

Theo đó, TP Đà Nẵng tiếp tục sử dụng biểu trưng (logo) đang được áp dụng, không thay đổi mẫu nhận diện hiện nay. Logo Đà Nẵng hiện hành tiếp tục được xác định là logo chính thức của TP.

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng thống nhất mẫu logo trong hoạt động, ấn phẩm, tài liệu và công tác thông tin, tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu việc sử dụng logo phải bảo đảm đúng mẫu, đúng quy cách; không tự ý thay đổi, chỉnh sửa, làm biến dạng hoặc kết hợp các yếu tố làm thay đổi nhận diện. Các đơn vị chủ động rà soát việc sử dụng logo trong các hoạt động, ấn phẩm và phương tiện thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí sử dụng thống nhất mẫu logo được cung cấp trong các sản phẩm, chương trình và nội dung thông tin, tuyên truyền về thành phố; đồng thời thông tin rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp, tổ chức và du khách biết chủ trương này.

Trước đó, nhằm tìm kiếm biểu trưng mới sau sáp nhập, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) TP Đà Nẵng năm 2025. Cuộc thi được phát động vào tháng 9/2025 với giải Nhất ban đầu 150 triệu đồng.

Đến tháng 3/2026, TP Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10/6/2026 và nâng giải Nhất lên 500 triệu đồng, 4 giải Khuyến khích lên 20 triệu đồng/giải nhằm thu hút thêm nhiều ý tưởng sáng tạo chất lượng.

Cuộc thi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về các mẫu logo của các tác giả, nhóm tác giả. Và dù đã có nhiều tác phẩm tham gia và một số mẫu được chọn vào vòng bình chọn cuối cùng, nhưng đến nay TP Đà Nẵng quyết định tiếp tục sử dụng logo hiện hành.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của các tác giả, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Thư cảm ơn gửi các tác giả, nhóm tác giả tham gia sáng tác Biểu trưng thành phố Đà Nẵng vừa qua; đồng thời khẳng định dù chưa có tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức, những ý tưởng và giá trị sáng tạo vẫn thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành đối với sự phát triển của Đà Nẵng.