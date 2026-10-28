Thủ tướng: Giảm 53% thời gian, 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Trong 6 tháng qua, Việt Nam đã giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, với nợ công khoảng 34% GDP, Việt Nam vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi cú sốc đến, vừa đủ khả năng, năng lực tài chính để tiếp tục đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các mục tiêu ưu tiên. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và phản ứng chính sách kịp thời, đúng thời điểm để giảm tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Cùng với ổn định vĩ mô, Việt Nam tập trung thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá cho tăng trưởng bền vững, tăng cường năng lực quản trị quốc gia kiến tạo phát triển.

Việt Nam đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp để xác lập mô hình phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị quốc gia dựa trên năng lực bộ máy, công nghệ và dữ liệu.

Trọng tâm là khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; cắt giảm mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Trong 6 tháng qua, đã giảm được 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Nỗ lực này sẽ được tiếp tục thời gian tới để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ từng bước làm chủ công nghệ.

Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, nâng cao năng lực quản trị, tài chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh qua đó nâng cao năng suất, chất lượng.

Chính phủ thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn với chuyển giao và làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Củng cố năng lực sản xuất, tăng cường dự trữ chiến lược đối với các mặt hàng thiết yếu, để sẵn sàng ứng phó khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Phát triển hạ tầng chiến lược, tăng cường phòng, chống thiên tai và quản trị rủi ro khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về giáo dục đào tạo, Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, trong đó ưu tiên giáo dục đại học, đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, các ngành nghề mới.

Ở lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục củng cố cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ để mở rộng không gian phát triển.

Tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là nâng cao năng lực tự quyết định, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng và hiệu quả.

Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác, nguồn vốn, công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; củng cố quan hệ cân bằng, ổn định, cùng có lợi với các đối tác; và tích cực tham gia các cơ chế đa phương.

Một cục diện đối ngoại rộng mở sẽ giúp Việt Nam phân tán rủi ro, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và duy trì các kênh hợp tác khi môi trường quốc tế biến động. Qua đó, Chính phủ vừa gia tăng sức chống chịu, vừa nâng cao vị thế đất nước.

Theo báo Chính phủ