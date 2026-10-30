Bác tin bị gián điệp tiếp cận, Jensen Huang khẳng định không vi phạm quy định xuất khẩu chip AI

Ngày 29/10, CEO Nvidia Jensen Huang đã lên tiếng về vụ ông có liên quan đến một cựu lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ điện toán đám mây Megaspeed bị truyền thông Mỹ cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang khẳng định các giao dịch thương mại trước đây giữa Nvidia và doanh nghiệp này “hoàn toàn tuân thủ quy định và không có gì bất thường”. Theo ông, Nvidia đã tiến hành rà soát nội bộ và xác nhận không có bất kỳ chip trí tuệ nhân tạo (AI) nào thuộc diện kiểm soát xuất khẩu bị chuyển trái phép sang Trung Quốc.

Trước đó, The New York Times đưa tin chính phủ Mỹ đang điều tra bà Alice Huang (Hoàng Lạc), cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, với cáo buộc làm việc cho phía Trung Quốc nhằm tìm cách né tránh các lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Washington. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những bức ảnh chụp Alice Huang cùng Jensen Huang.

Theo Bloomberg, phát biểu hôm 29/10, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết những lần tiếp xúc giữa hai người chỉ nằm trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh thông thường. Bà Alice Huang hiện đã rời Megaspeed.

Ông Jensen Huang cũng nói rằng trước khi truyền thông đăng tải thông tin về vụ việc, Nvidia chưa từng nhận được thông báo nào từ giới chức Mỹ liên quan đến nghi vấn Alice Huang là gián điệp.

Mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang đang là điểm nóng trên truyền thông Mỹ. Ảnh: NYP.

Nvidia kiểm kê từng GPU cung cấp cho Megaspeed

Jensen Huang nhấn mạnh Nvidia đã tiến hành kiểm tra toàn diện và kiểm kê chi tiết các bộ xử lý đồ họa (GPU) đã bàn giao cho Megaspeed.

Jensen Huang nói: “Chúng tôi đã kiểm tra chi tiết việc triển khai từng con chip”, đồng thời khẳng định kết quả rà soát cho thấy Megaspeed không tái xuất khẩu trái phép các chip hiệu năng cao sang Trung Quốc đại lục. Ông cũng tin rằng các cơ quan quản lý Mỹ đã tiến hành những hoạt động kiểm tra tương tự.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, khiến Washington liên tục siết chặt các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Điều này khiến Nvidia gặp khó khăn trong việc tiếp cận một trong những thị trường quan trọng của mình.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nvidia từng được cấp phép bán cho Trung Quốc một số dòng chip đời cũ với cấu hình và hiệu năng bị giới hạn. Tuy nhiên, lượng hàng xuất khẩu thực tế vẫn khá nhỏ, một phần do Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng chip nội địa.

Jensen Huang cùng Alice Huang tại Đài Loan. Ảnh: Nownews.

Rủi ro kiểm soát chuỗi cung ứng điện toán AI gia tăng

Những cuộc điều tra và cáo buộc gần đây cho thấy chip AI cao cấp có thể bị đưa vào Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Nvidia nhiều lần cho rằng những vấn đề liên quan đến việc chuyển hướng chip không nghiêm trọng như một số cáo buộc được đưa ra. Tuy nhiên, các nghi vấn nhằm vào Megaspeed và một số doanh nghiệp khác về hành vi chuyển chip trái phép đang khiến rủi ro tuân thủ trong chuỗi cung ứng năng lực tính toán toàn cầu trở thành vấn đề ngày càng nóng.

Vụ việc cũng đặt ra thách thức mới cho Washington: kiểm soát không chỉ hoạt động xuất khẩu chip trực tiếp từ Mỹ sang Trung Quốc, mà cả việc sử dụng các trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và những trung gian ở nước thứ ba để tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến.

Nghi ngờ CEO Nvidia Jensen Huang bị gián điệp tiếp cận

Theo bài viết của The New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ nhận định CEO Nvidia có thể đã trở thành mục tiêu trong hoạt động tình báo của Trung Quốc.

Kết quả điều tra cho thấy một nữ quản lý cấp cao người Trung Quốc tại Megaspeed – công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở ở Singapore – tên Alice Huang (Hoàng Lạc, còn gọi là Huang Le), bị nghi có quan hệ cá nhân gần gũi với Jensen Huang.

Alice Huang bị truyền thông Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc. Ảnh: NYP.

Cả hai được ghi nhận xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện, bữa tối và quán bar tại Đài Loan hoặc các dịp khác từ năm 2025 đến nay. Phía Nvidia và cá nhân Jensen Huang bác bỏ các cáo buộc gián điệp, khẳng định Alice Huang và ông chỉ tương tác với tư cách khách hàng thông thường và không tiếp cận được các bí mật thương mại hay thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia. Phía Đại sứ quán Trung Quốc cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Giới chức Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này đã lợi dụng mối quan hệ với CEO Nvidia để tìm cách nắm bắt quan điểm hoạch định chính sách của Washington và thông tin về các công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, bà ta bị cáo buộc sử dụng hoạt động thuê năng lực tính toán để hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc né tránh những hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ.

Phía Mỹ cho rằng Alice Huang là một nguồn tin tình báo của Trung Quốc, có nhiệm vụ chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Hiện người phụ nữ này đang nằm trong diện điều tra của các cơ quan chức năng Mỹ.

Bài báo của The New York Times cũng tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về kết quả tình báo này từ khoảng một năm trước nhưng chưa đưa ra hành động cứng rắn nào, trong bối cảnh Jensen Huang duy trì mối quan hệ gần gũi với chính quyền và tích cực vận động chính sách nới lỏng xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng Mỹ (bao gồm Bộ Tư pháp) vẫn đang tiến hành xem xét và điều tra các hoạt động liên quan đến công ty Megaspeed.

Theo Zaobao, LTN